Недвижимость
НТРСбербанк начинает выдавать ипотеку самозанятым гражданам
Новая услуга Сбербанка призвана решить проблему самозанятых граждан, которые раньше не могли подтвердить свои доходы. Воспользоватьсяей можно, подключив сервис «Свое дело» в приложении банка.
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Общество
Пенсионный фонд подал в суд на лидера «Любэ» Николая Расторгуева
Пенсионный фонд России подал иск в арбитражный суд, чтобы привлечь к ответственности лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы
Мужчина с ножом ворвался в храм Сергия Радонежского в центре Москвы, угрожал прихожанам и поранился, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 декабря.
Фигурное катание
Туктамышева о высокой конкуренции на ЧР: меня это заводит
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к высокой конкуренции в женском одиночном катании в целом и на чемпионате России в частности.
Экономика
Кабмин Украины передал на приватизацию более 500 госпредприятий
Кабинет министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий на общую стоимость более 12 млрд гривен.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Армия и оружие
Американские и российские военные подрались в Сирии
На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
Происшествия
Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре
Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Общество
Клиенты сообщили о масштабном сбое в работе сервисов Альфа-Банка
В работе платежных сервисов и банкоматов Альфа-Банка вечером 27 декабря произошел сбой, сообщают клиенты банка.
Шоу-бизнес
80-летний Эммануил Виторган собрался завести еще ребенка
Актер Эммануил Виторган, которому 27 декабря исполнилось 80 лет, заявил в интервью сайту KP.RU, что он намерен завести еще одного ребенка.
Политика
В Кремле сообщили о проработке визита Путина в Вифлеем
Визит Президента России Владимира Путина в Вифлеем, запланированный на 23 января, находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Гаджеты
В Android 11 исправят старую проблему при записи видео в смартфонах
Суть проблемы заключается в том, что при съемке видеозаписи, имеющей вес более 4 Гб, приложение камеры хоть и продолжает съемку, однако сохраняет ролик следующим файлом.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Экономика
ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Футбол
Рахимов: «Неприятно, что игроков „Спартака“ нет в сборной десятилетия»
Бывший футболист Рашид Рахимов предположил, почему игроки «Спартака» не попали в сборную десятилетия чемпионата России.
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Политика
Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз
Правительства государства Катар и Российской Федерации в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации приняли решение подписать соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран, — говорится в сообщении.
Авто
Двухмоторный электрокар Tesla Model Y засняли на видео
В Сети появился видеоролик с электрокаром Tesla Model Y, попавшим в кадр в Сан-Луис-Обиспо (штат Калифорния, США).
Политика
В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
Армия и оружие
С начала года жертвами киевской агрессии стали 5 жителей ДНР
В 2019 году в результате обстрелов со стороны киевских боевиков погибли пять жителей Донецкой Народной Республики.
Армия и оружие
Минобороны раскрыло характеристики новой подлодки пятого поколения
Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развёрнутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка».
Космос
Китай осуществил пуск тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5»
Китай в пятницу осуществил третий пуск своей самой мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), которая летом 2017 года потерпела аварию, трансляцию из Центра управления полетами ведет Центральное телевидение Китая.