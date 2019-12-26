Новая услуга Сбербанка призвана решить проблему самозанятых граждан, которые раньше не могли подтвердить свои доходы. Воспользоватьсяей можно, подключив сервис «Свое дело» в приложении банка.

Происшествия Пассажирский самолет упал в Казахстане 1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Происшествия Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы Мужчина с ножом ворвался в храм Сергия Радонежского в центре Москвы, угрожал прихожанам и поранился, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 декабря.

Фигурное катание Туктамышева о высокой конкуренции на ЧР: меня это заводит Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к высокой конкуренции в женском одиночном катании в целом и на чемпионате России в частности.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Происшествия Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.

Шоу-бизнес 80-летний Эммануил Виторган собрался завести еще ребенка Актер Эммануил Виторган, которому 27 декабря исполнилось 80 лет, заявил в интервью сайту KP.RU, что он намерен завести еще одного ребенка.

Экономика ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Политика Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз Правительства государства Катар и Российской Федерации в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации приняли решение подписать соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран, — говорится в сообщении.

Армия и оружие Минобороны раскрыло характеристики новой подлодки пятого поколения Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развёрнутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка».