Недвижимость

НТРНТРСбербанк начинает выдавать ипотеку самозанятым гражданам

Новая услуга Сбербанка призвана решить проблему самозанятых граждан, которые раньше не могли подтвердить свои доходы. Воспользоватьсяей можно, подключив сервис «Свое дело» в приложении банка.
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Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых с минимальной ставкой 7%

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Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Lenta.ruвчера в 09:15

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Life.ruвчера в 07:39

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URA.Ruвчера в 06:45

Сбербанк начинает выдачу ипотечных кредитов самозанятым

Интерфаксвчера в 06:44
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Армия и оружие

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Футбол

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МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
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Двухмоторный электрокар Tesla Model Y засняли на видео

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Как работают Яндекс.Новости?
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