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«Сбер» запустил ипотеку на залоговое жилье

Клиенты «Сбера» смогут оформить ипотечный кредит на квартиру или апартаменты на первичном рынке, которые находятся в залоге у Сбербанка.
Forbes
Для оформления ипотеки на залоговое жилье продавец и покупатель должны заключить договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве.
Forbes
Условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми, ставки по которой составляет от 5% годовых.
АК&М
Подать заявку и оформить кредит можно онлайн.
Forbes

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