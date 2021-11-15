Forbes«Сбер» запустил ипотеку на залоговое жильеКлиенты «Сбера» смогут оформить ипотечный кредит на квартиру или апартаменты на первичном рынке, которые находятся в залоге у Сбербанка.ForbesДля оформления ипотеки на залоговое жилье продавец и покупатель должны заключить договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве.ForbesУсловия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми, ставки по которой составляет от 5% годовых.АК&МПодать заявку и оформить кредит можно онлайн.ForbesЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаПсковская Лента НовостейВедомости УралNSP.ruRuposters.ruНИА-КрасноярскБН.руПодробнее о событииСбербанк упростит процесс продажи жилья, находящегося в залогеLenta.ruвчера в 04:54В Банке «Кубань Кредит» стартовала программа ипотеки на залоговое жильеЛюдиИпотеки.рфвчера в 09:01Сбербанк запустил ипотеку на залоговые квартирыРоссийская газетавчера в 05:12Сбербанк предложил ипотеку на залоговые квартирыАК&Мвчера в 09:29«Сбер» запустил ипотеку на залоговое жильеForbesвчера в 04:50Сбербанк запускает программу ипотеки на квартиры, находящиеся в залогеРЕН ТВвчера в 03:37Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартирыИнтерфаксвчера в 02:52Показать ещёОценить2Поделиться