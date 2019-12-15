Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Моя Москва.онлайнвчера в 03:31
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Политика

Встреча по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдет 19 декабря

Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия-ЕС-Украина на министерском уровне пройдет 19 декабря.
ТАСС 04:29
Авто

Opel возобновила продажи в России

Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:17
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Политика

Путин в ходе контактов с Эрдоганом может обсудить Ливию

Президент России Владимир Путин наверняка обсудит тему Ливии с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом как в ходе очной встречи, так и в ходе телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:29
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета вчера в 13:02
Происшествия

В Турции арестовали более 170 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Правоохранительные органы Турции арестовали 171 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 04:03
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik вчера в 09:21
Авто

Kia показала глобальную версию нового Kia Optima

Компания KIA показала «глобальную» версию нового KIA K5, известного у нас как Optima. Новинка появится у российских дилеров в 2020 году.
Тарантас Ньюс 04:25
Общество

В России появятся электронные трудовые книжки

В России со следующего года введут электронные трудовые книжки, при этом возможность использовать этот документ в бумажном формате не отменится.
Парламентская газета вчера в 07:58
Наука

Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
REGNUM 02:17
Экономика

Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Солидарность вчера в 04:46
Технологии

«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов

Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 03:43
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Происшествия

В Кирове автомобиль рухнул с моста

Около часа назад на мосту на ул. Воровского произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные пути.
Newsler.ru вчера в 15:16
Футбол

Лев Лещенко вошел в консультативный совет «Динамо»

Soccer.ru 04:46
Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:02
Политика

В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 04:39
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Кино

В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»

Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
РИА Новости 03:59
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Авто

Названы идеальные машины для путешествий по России зимой

Некоторые предпочтут отправиться в дальнее путешествие по России на машине.
Тарантас Ньюс вчера в 01:05
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Общество

Россия вложит в модернизацию порта Тартус 500 миллионов долларов

Полмиллиарда долларов планируется вложить в ближайшие четыре года в модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус, рассказал журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости 04:28
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