16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.

с чего всё началось

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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