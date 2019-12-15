Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

Подробнее о событии

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ruвчера в 19:19

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbes02:11

Новый способ заработка предложил Сбербанк

Deita.ruвчера в 23:00

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъвчера в 21:51

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАСС02:42

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомостивчера в 16:04
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Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Вечерняя Москва 05:31
Общество

Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов

Закон вступит в силу 1 февраля.
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Адвокат Соколова рассказал о попытках историка покончить с собой

Газета.Ru 07:18
Политика

«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту

«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении пресс-службы компании в Twitter.
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На Украине отреагировали на оскорбления доведенного до слез футболиста

Lenta.ru 07:21
Гаджеты

Huawei и Honor запустили новогодние акции в магазинах

Бренд HONOR также объявил о специальной акции в преддверии Нового года, в рамках которой пользователи смогут приобрести устройства HONOR со скидками до 6 000 рублей, а также получить купоны на скидку и подарки при покупке смартфонов.
ITZine.ru 04:41
Игры

В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI

На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
3DNews 08:40
Происшествия

Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе

13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 07:17
Происшествия

Экс-глава департамента Минобороны получил 10 лет колонии за взятку

Столичный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Максима Куксина.
Москва 24 07:12
Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
РЕН ТВ вчера в 02:20
Общество

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Газета.Ru 08:41
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News вчера в 19:35
Футбол

«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
Украина.ру 08:04
Происшествия

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
REGNUM 05:32
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой угодила в больницу после скандала с матерью

Дочь Даны Борисовой оказалась в одной из столичных больниц после скандала в доме известной телеведущей.
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Общество

В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку

Российская газета 03:00
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Шаронова

«Рубин» посредством своего официального сайта объявил об отставке Романа Шаронова с должности тренера команды.
Евро-футбол.ру 06:02
Армия и оружие

НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок

В НАТО зафиксировали небывалую активность российских подлодок с момента окончания холодной войны.
Lenta.ru 05:09
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачевой

Российский режиссер, хореограф Егор Дружинин рассказал о сотрудничестве с Аллой Пугачевой.
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Наука

Выявлен вред от электронных сигарет

Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Взгляд.ру 07:52
Авто

Land Rover готовит новый бюджетный и роскошный внедорожники

Компания Land Rover готовит две новые модели — бюджетный и роскошный внедорожник, сообщает Autocar.
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Алексей Макаров не платит дочери алименты

Девять лет назад 47-летний Алексей Макаров расстался с гражданской женой 40-летней Викторией Богатыревой.
StarHit.ru вчера в 12:00
Армия и оружие

Корабль РФ взял на сопровождение эсминец США в Черном море

«Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 12:17
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 10 декабря в 19:02
Футбол

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Юрия Розанова на встречу АПЛ

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на встречу английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Брайтон».
Чемпионат 07:00
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
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