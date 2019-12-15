Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

Подробнее о событии

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАСС02:42

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbes02:11

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъвчера в 21:51

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ruвчера в 19:19

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNews02:06

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомостивчера в 16:04
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Lenta.ru 13:29
Общество

ЕС выразил разочарование итогами конференции ООН по климату в Мадриде

Евросоюз высказал глубокое разочарование итогами завершившейся в Мадриде 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) и выразил надежду, что в следующем году на форуме в Глазго все же будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7

Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Автоновости дня вчера в 06:48
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
Общество

Определены новые сроки сдачи железнодорожного моста из ЕАО в Китай

Газета.Ru 14:22
Технологии

«Магнит» планирует открыть платформу для цифровой рекламы

Ритейлер «Магнит» при поддержке компании Aggregion собирается запустить платформу с цифровой рекламой.
iReactor 11:59
Культура

Трое сахалинцев прошли в финал шоу «Танцы на ТНТ»

Шестой сезон шоу Танцы на ТНТ подходит к концу. Впервые в финал попали сразу трое сахалинцев.
АСТВ 01:34
Авто

Nissan полностью обновит линейку кроссоверов

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Motor 07:11
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей вчера в 12:00
Кино

Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

RT на русском 18:43
Армия и оружие

США выведут треть военных из Афганистана

News.ru 14 декабря в 17:49
Общество

Роструд рассказал, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", – рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Радио Sputnik 19:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 14 декабря в 00:20
Армия и оружие

Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана

Российская газета 04:46
Общество

Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии

Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Discover24 вчера в 06:01
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik 09:21
Космос

SpaceX запустила ракету со спутником связи

Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
ТАСС 19:12
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Общество

На Сахалине из-за гололедицы закрыли Ловецкий перевал

Как рассказали ИА Sakh.com в областном УГИБДД, причиной стало обледенение полотна, которое сделало опасным движение через протяженный и крутой Ловецкий перевал.
Сахалин.Инфо 19:49
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ 17:43
Политика

Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
RT на русском 16:40
Политика

Китай призвал ЕС начать работу над соглашением о свободной торговле

Глава китайского МИД Ван И призвал Евросоюз начать работу над созданием соглашения о свободной торговле со страной.
RT на русском 18:28
Политика

МИД Украины отверг идею привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Как пишет Argumenti.ru, пресс-служба штаба киевской военной операции в Донбассе распространила в интернете информацию о числе ополченцев Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря.
Радио Sputnik 13:02
Политика

На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского

Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
Московский Комсомолец 16:50
Происшествия

В Казани потушен пожар на складе мебельной фабрики

В Казани ликвидирован пожар, площадью 5,2 тысячи квадратных метров, на складе мебельной фабрики.
Вести.Ru 18:24
Здоровье

Мясников назвал вредные привычки россиян по выходным дням

Еще одной вредной привычкой выходного дня являются: переедание, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем.
Pravda.Ru 15:10
Футбол

Владимир Кияев вступился за отстраненного Гинера

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев оценил решение комитета по этике РФС об отстранении Евгения Гинера от футбольной деятельности на 3 месяца.
Удар56 вчера в 07:30
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