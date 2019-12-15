Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Моя Москва.онлайнвчера в 03:31

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04
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Кино

«Дылда» Балагова вошла в шорт-лист премии «Оскар»

Российская лента «Дылда» Кантемира Балагова была включена в шорт-лист премии американской Академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 18:15
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Армия и оружие

Изготовили первую опытную партию новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Политика Сегодня 01:27
Политика

Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 01:40
Энергетика

Минфин предложил финансировать льготы для нефтяников из ФНБ

Фото: НефтьГазИнформ Как сообщил "Коммерсанту" Алексей Сазанов, возглавляющий департамент налоговой и таможенной политики ведомства, кабмину предложена новая схема по предоставлению налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения.
Вести.Финанс вчера в 22:45
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК 15 декабря в 17:00
Общество

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
Интерфакс вчера в 02:43
Общество

Депутата, который дал взятку бывшему мэру Челябинска, уволили

Сергея Селещука, проходящего в качестве взяткодателя по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, сняли с должности председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу гордумы.
URA.Ru 01:20
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов десятилетия

Журнал Time обнародовал свой ТОП-10 лучших гаджетов уходящего десятилетия.
Вечерний курьер вчера в 02:34
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Телеканал 360° 15 декабря в 06:32
Музыка

Сергей Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта «жалким»

Солист музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта «жалким зрелищем».
iReactor 15 декабря в 13:45
Космос

Гамма-лучи из центра Галактики могут быть сигналом от тёмной материи

"На каждом луче зрения в направлении галактического центра, вероятно, имеются частицы тёмной материи, поэтому мы не должны видеть никаких промежутков или холодных пятен в сигнале", – объясняет Слэтьер.
Вести.Наука вчера в 07:48
Политика

«Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения

Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.
Известия 00:49
Наука

Перец чили снизил риск смерти от инсульта более чем на 60%

Перец чили снижает риск смерти от инфаркта и инсульта, выяснили ученые из Средиземноморского неврологического института в Италии.
МИР 24 01:49
Политика

В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Военное обозрение вчера в 23:27
Происшествия

По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:11
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Футбол

Джикия — о Кононове: Олег Георгиевич сильно переживал

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия поделился мнением об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды в сентябре этого года.
Чемпионат 01:30
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
RT на русском вчера в 20:27
Технологии

Быстрые платежи от ЦБ привяжут к смартфону

В Систему быстрых платежей (СБП), запущенную Центробанком в 2019 году, планируют внедрить возможность бесконтактной оплаты смартфоном (NFC), как это реализовано в Apple Pay.
Секрет фирмы 01:44
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик

После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.
Газета.Ru 02:19
Шоу-бизнес

Брэд Питт воссоединился с Дженнифер Энистон на вечеринке

Брэд Питт воссоединился с Дженнифер Энистон на вечеринке Брэд Питт побывал на вечеринке у бывшей жены.
Экспресс газета 01:53
Армия и оружие

В России проходят испытания одна из мощнейших пушек в мире

САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
RT на русском 01:40
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
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