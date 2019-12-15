Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

Подробнее о событии

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомостивчера в 16:04

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъвчера в 21:51

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАСС02:42

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ruвчера в 19:19

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbes02:11

«Лента» возьмет в кредит у «Сбербанка» 20 миллиардов

АБН01:57
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Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 02:28
Политика

Асад обвинил США в продаже Турции захваченной в Сирии нефти

Соединенные Штаты продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
REGNUM 03:00
Общество

В Пензенской области 31 декабря сделают выходным днем

Напомним, ранее глава региона организовал на своей странице в Инстаграм голосование о том, нужен ли жителям выходной в последний день уходящего года.
Пензенская правда 02:48
Общество

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
Коммерсантъ 02:22
Общество

В Волгоградской области учительница на уроке отрезала чёлку школьнику

Газета Кемерова 02:24
Происшествия

В Югре проверят сведения о задержании силовика пьяным за рулем

Полицейский главк Югры проверяет появившуюся в местных СМИ информацию о том, что главу сургутского ОБЭП задержали пьяным за рулем.
Российская газета 03:17
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Общество

Rambler Group потребовала заблокировать сервис Twitch

Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
REGNUM 02:07
Общество

Путин расширил территорию налога для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
BFM.ru вчера в 07:18
Общество

В Удмуртии 31 декабря объявили выходным

Указ подготовлен, сегодня я его подпишу. Это касается государственных и муниципальных служащих.
Российская газета 01:10
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Дана Борисова долго добивалась опеки над собственной дочерью Полиной. Телеведущая ради своего ребенка прошла лечение от наркозависимости.
ТВ Центр 00:59
Армия и оружие

Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами

Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
Известия вчера в 12:00
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

Для альянса, который является совладельцем АВТОВАЗа, покупка бренда Niva позволит расширить границы для оптимизации модельного ряда.
RuNews24.ru 01:03
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки

Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.
РБК вчера в 05:35
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело 13 декабря в 18:31
Происшествия

Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына

Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:50
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

"Red Hot Chili Peppers заявляют, что наши пути с игравшим в группе последние 10 лет гитаристом Джошем Клингхоффером разошлись", - написали участники коллектива, поблагодарив 40-летнего музыканта за совместную работу.
ТАСС 02:48
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Политика

Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
RT на русском 02:30
Гаджеты

Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального

iXBT.com 02:47
Политика

Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением назначить экс-министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора.
RT на русском 03:24
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия вчера в 11:24
Технологии

«Яндекс» разработал лазерные сенсоры для беспилотных машин

AutoNews 03:10
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году.
Известия вчера в 23:44
Происшествия

Продлен арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату

Суд решил продлит арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в военной части Забайкалья и убил восемь человек.
Газета.Ru 03:15
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