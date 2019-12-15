Экономика
ТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.Ведомостивчера в 16:04
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Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Политика
Асад обвинил США в продаже Турции захваченной в Сирии нефти
Соединенные Штаты продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Общество
В Пензенской области 31 декабря сделают выходным днем
Напомним, ранее глава региона организовал на своей странице в Инстаграм голосование о том, нужен ли жителям выходной в последний день уходящего года.
Общество
Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном
Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
Общество
В Волгоградской области учительница на уроке отрезала чёлку школьнику
Происшествия
В Югре проверят сведения о задержании силовика пьяным за рулем
Полицейский главк Югры проверяет появившуюся в местных СМИ информацию о том, что главу сургутского ОБЭП задержали пьяным за рулем.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Общество
Rambler Group потребовала заблокировать сервис Twitch
Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
Общество
Путин расширил территорию налога для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
Общество
В Удмуртии 31 декабря объявили выходным
Указ подготовлен, сегодня я его подпишу. Это касается государственных и муниципальных служащих.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Дана Борисова долго добивалась опеки над собственной дочерью Полиной. Телеведущая ради своего ребенка прошла лечение от наркозависимости.
Армия и оружие
Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами
Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
Для альянса, который является совладельцем АВТОВАЗа, покупка бренда Niva позволит расширить границы для оптимизации модельного ряда.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки
Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Происшествия
Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына
Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers
"Red Hot Chili Peppers заявляют, что наши пути с игравшим в группе последние 10 лет гитаристом Джошем Клингхоффером разошлись", - написали участники коллектива, поблагодарив 40-летнего музыканта за совместную работу.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Политика
Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
Гаджеты
Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального
Политика
Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением назначить экс-министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков
Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году.
Происшествия
Продлен арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату
Суд решил продлит арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в военной части Забайкалья и убил восемь человек.