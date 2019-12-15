Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

Подробнее о событии

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАСС02:42

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ruвчера в 19:19

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNews02:06

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъвчера в 21:51

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbes02:11

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомостивчера в 16:04
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:49, Ашберн
Происшествия

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Кино

Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

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Авто

КамАЗ будущего показали на видео

К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
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Составлен портрет «типичного» автомобиля на российском рынке

CarsWeek.ru вчера в 01:00
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Как рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа, от переедания в новогодний период обостряются все болезни, включая респираторные.
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Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
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Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Политика

На Украине не исключили ввод миротворцев ООН в Донбасс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если на базе минских соглашений все же не удастся вернуть мир в стране, то Киев может обратиться к ООН с просьбой о введении миротворческого корпуса в Донбасс.
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Происшествия

В Казани горит склад мебельной фабрики

В Казани горит склад мебельной фабрики.
Вести.Ru 16:18
Политика

Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти Китая выразили протест и сделали соответствующее представление США после выдворения китайских дипломатов.
Страна Советов on-line 08:18
Футбол

Газзаев назвал главную проблему российского футбола

Известный футбольный тренер, депутат Государственной думы Валерий Газзаев считает, что основная причина неудач российских клубов в европейских турнирах — это психология.
Известия 14:40
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на рынке России

Компания Vsmart в телевизоры внедрит голосового помощника Google Assistant, Google Play и другие популярные сервисы от Google.
Astera 14:57
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь.
РИА Новости 08:41
Гаджеты

Правильный Redmi K30 доступен для заказа раньше ожидаемого

Младшая версия построена на базе однокристальной системы Snaprdagon 730G, в основной камере третий датчик имеет разрешение 2 против 5 Мп, а мощность зарядки снижена с 30 до 27 Вт. Старшая версия Redmi K30 5G основана на более актуальной SoC Snapdragon 765G, поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, а третий датчик в камере имеет разрешение 5 Мп.
iXBT.com 18:19
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Экономика

Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов

Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
9111.ru 04:35
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).
РБК 18:30
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Авто

Структура «Газпромбанка» займется подержанными машинами

Предоставляющая услуги финансовой аренды транспорта для бизнеса компания намерена заняться продажей подержанных автомобилей.
АБН 02:02
Наука

Группа археологов решила загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили решила загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи).
Известия 19:20
Происшествия

В Сирии при подрыве автомобиля погиб один человек

Один человек погиб в Дамаске в результате взрыва в автомобиле, в который злоумышленники спрятали взрывное устройство, 17 декабря передает телеканал Syria TV.
REGNUM 19:27
Армия и оружие

В США разрабатывают ракету, способную преодолеть российскую ПВО

Ракета класса "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM), разрабатываемая корпорацией Lockheed Martin, будет способна преодолевать российскую систему ПВО.
Суть событий вчера в 06:14
Музыка

Дробыш ответил на критику Мазаева по поводу концерта Носкова

Виктор Дробыш, являющийся одним из главных организаторов концерта Николая Носкова, посетил программу «Ты не поверишь!» на НТВ.
OAnews 11:36
Происшествия

Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока этапирован в колонию

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию на 15 лет колонии, этапирован из столичного СИЗО в колонию для отбытия наказания.
ТАСС 08:32
Футбол

СМИ Китая приняли решение не упоминать «Арсенал» из-за Езила

В Китае остались недовольны поведением полузащитника «Арсенала» Месута Езила, который выступил с критикой в адрес страны, притесняющей уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, исповедующего ислам.
Спорт-Экспресс 19:20
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Вести.Ru 16:10
Космос

SpaceX запустила ракету со спутником связи

Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
ТАСС 19:12
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Microsoft внезапно передумала хоронить мобильный Windows

Компания Microsoft планировала окончательно прекратить официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709) 10 декабря 2019 года.
iXBT.com 16:35
Футбол

Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»

Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».
Евро-футбол.ру 14:52
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
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