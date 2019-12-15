Экономика
ТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.Ведомостивчера в 16:04
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Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Гаджеты
Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия
Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран
Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги
Шведская школьница и экологический активист Грета Тунберг разместила твит, в котором рассказала, что домой из Мадрида она добиралась сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда.
Интернет
Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов
Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии «продавщицей»
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Происшествия
Противников мусоросжигательного завода задержали под Казанью
Полицейские задержали около 10 активистов под Казанью, где строят мусоросжигательный завод.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Шоу-бизнес
В 61 год Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором
Напомним, в последнее время бойфрендами Мадонны были танцоры Брахим Зайльбат (23 года), Тимор Стеффенс (26 лет) и модель Кевин Сампайо (31 год).
Политика
Посол ЕС считает, что инцидент в Берлине может повлиять на отношения Москвы и Брюсселя
Высылка из ФРГ двух сотрудников посольства РФ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии может повлиять на отношения Москвы и Брюсселя.
Экономика
Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики
В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков.
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
Культура
Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского
Артисты студии «Квартал 95» спели на концерте песню, в которой напомнили президенту Владимиру Зеленскому о невыполненных обещаниях.
Политика
Сергей Левченко останется работать в Иркутской области
Экс-губернатор Сергей Левченко остается работать в Иркутской области. Об этом он сообщил на пресс-конференции 16 декабря.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Происшествия
Летевшего в Новосибирск пьяного дебошира привязали к креслу
Экипаж самолета, выполнявшего рейс Кисловодск-Новосибирск, был вынужден привязать к креслу пьяного дебошира.
Политика
«Минские соглашения» нуждаются в адаптации, заявил глава МИД Украины
Минские соглашения по Донбассу нуждаются в адаптации, об их полном пересмотре речи не идет, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Кино
Завершены съемки нового фильма Mortal Kombat
Происшествия
В Перми проверят работу дворца после беспорядков на концерте Коржа
Авто
Opel объявил цены на кроссовер и минивэн в России
Компания Opel объявила старт приема заказов на свои автомобили в России.
Происшествия
В Уфе назвали дату приговора по делу об изнасиловании дознавательницы
Приговор трем обвиняемым в изнасиловании дознавательницы полицейским огласят 26 декабря. Об этом РБК Уфа сообщили в Кировском суде Уфы.
Хоккей