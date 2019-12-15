16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.

с чего всё началось

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Общество Путин расширил территорию налога для самозанятых Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.

Армия и оружие НАТО заявило о росте активности российских подлодок Активность российских подлодок в 2019 году достигла максимума со временем Холодной войны, сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные НАТО.

Общество Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.

Здоровье В Госдуме подготовят карту дефицита кадров в районных больницах Депутаты намерены подготовить карту районных центральных больниц в РФ, где дефицит кадров составляет более 40%, и представить ее министру здравоохранения Веронике Скворцовой на предстоящем в марте правительственном часе в Госдуме, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в понедельник на заседании Совета законодателей.

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.

Космос Рогозин захотел создать «лифт» на Луну Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Космос OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска Первая партия британских спутников связи OneWeb, которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.

Шоу-бизнес Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.

Политика Власти Украины планируют ввести двойное гражданство Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

Происшествия Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.

Общество Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.