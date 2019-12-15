Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

Подробнее о событии

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАСС02:42

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbes02:11

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъвчера в 21:51

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ruвчера в 19:19

«Лента» возьмет в кредит у «Сбербанка» 20 миллиардов

АБН01:57

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомостивчера в 16:04
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Авто

Opel снова начал продажи в России

Газета.Ru 04:44
Общество

Путин расширил территорию налога для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
BFM.ru вчера в 07:18
Армия и оружие

НАТО заявило о росте активности российских подлодок

Активность российских подлодок в 2019 году достигла максимума со временем Холодной войны, сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные НАТО.
Коммерсантъ 07:10
Армия и оружие

Российский «Охотник» назвали оружием «умного» беспилотного боя в Китае

Российская газета 03:16
Общество

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
РИА Новости 02:04
Здоровье

В Госдуме подготовят карту дефицита кадров в районных больницах

Депутаты намерены подготовить карту районных центральных больниц в РФ, где дефицит кадров составляет более 40%, и представить ее министру здравоохранения Веронике Скворцовой на предстоящем в марте правительственном часе в Госдуме, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в понедельник на заседании Совета законодателей.
РИА Новости 07:22
Общество

Пожар не помешал ремонту на «Адмирале Кузнецове», заявил глава ОСК

Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" продолжается и не прекращался, несмотря на пожар, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 07:09
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости 02:27
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Коммерсантъ 06:11
Космос

Рогозин захотел создать «лифт» на Луну

Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».
Lenta.ru 07:07
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Политика

В Кремле отреагировали на проект децентрализации власти на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление на Украине законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.
Московский Комсомолец 05:38
Космос

OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска

Первая партия британских спутников связи OneWeb, которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.
РИА Новости вчера в 06:09
Происшествия

Авиадебошира на рейсе в Новосибирск привязали к креслу

РБК 06:45
Общество

Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

Известия 04:40
Футбол

«Рубин» намекнул, что команду может возглавить Слуцкий

Sportbox.RU 06:24
Шоу-бизнес

Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
News.ru вчера в 07:47
Авто

В России появился самый быстрый кроссовер в мире

Первая новинка — Bentley Bentayga Speed — позиционируется как самый быстрый кроссовер в мире.
Тарантас Ньюс 04:17
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Политика

Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Коммерсантъ 07:09
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru 05:42
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у неё дочь

Бывший муж ранее неоднократно обвинял Дану Борисову в том, что она поднимает на ребёнка руку.
Instanews Media 07:00
Общество

Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.
Газета.Ru 06:38
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru 04:30
Футбол

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Lenta.ru 06:30
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 08:37
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
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