Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Моя Москва.онлайнвчера в 03:31

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Космос

Эксперты назвали пожары в Сибири и Амазонии беспрецедентными по масштабам

Эксперты из программы спутникового мониторинга Copernicus считают беспрецедентными пожары, которые произошли в 2019 году в Сибири и в Амазонии.
ТАСС 14:20
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 13:02
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Lenta.ru 14:10
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Политика

Тимошенко предрекла Украине голод из-за закона о продаже земли

Известия 11:57
Политика

Dziennik Gazeta Prawna (Польша): президентский советник пишет, что американцы — болваны, а наши протесты по поводу Крыма смехотворны (Dziennik Gazeta Prawna)

Член президентского совета не стесняется использовать эмоциональные формулировки.
ИноСМИ 06:55
Кино

Показаны первые кадры фантастической комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

В сеть выложили первые кадры нового фильма про приключения повзрослевших Билла и Теда, роли которых исполняюит Алекс Уинтер и Киану Ривз.
REGNUM 14:17
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Политика

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Взгляд.ру вчера в 16:28
Общество

Группа «Сафмар» и Forbes решили спор без суда

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и российский издатель Forbes, компания «АС Рус медиа» урегулировали спор в досудебном порядке.
Коммерсантъ 11:54
Политика

Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины

Российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну, а также список граждан, к которым применяются ограничительные меры.
Газета.Ru 09:54
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Политика

Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Известия 12:15
Общество

Посол Британии раскрыл ответ Скрипалей российским дипломатам

Посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о судьбе бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
РБК 13:11
Хоккей

СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду

СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 13:56
Политика

В Германии назвали имя высланного российского дипломата

Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.
Взгляд.ру 12:39
Авто

Россияне выбрали любимый цвет автомобиля

Россияне выбрали любимый цвет автомобиля По данным компании "Авилон", жители России предпочли довольно непрактичный цвет.
Экспресс газета 14:04
Происшествия

В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи

ТАСС 11:07
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США

Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
RT на русском 11:48
Технологии

Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 03:07
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Кино

«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате

Газета.Ru вчера в 02:49
Происшествия

Хозяин дома с арсеналом в Ленобласти держал в страхе супругу с детьми

Газета.Ru 07:43
Политика

Польша допустила выход из Евросоюза из-за судебной реформы

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республики, распространенном во вторник.
Взгляд.ру 11:54
Экономика

Гаврилечко рассказал о причинах рекордного изменения курса гривны

В ходе пресс-конференции эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко рассказал о причинах изменения курса гривны.
Украина.ру 13:03
Общество

В Госдуме задумались о запрете курения на кухнях коммуналок

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах.
Газета.Ru 09:35
Экономика

Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки

В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
Вести.Ru 10:35
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