Экономика
ТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.Ведомости15 декабря в 16:04
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Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части
Уголовное дело возбудили из-за дедовщины в воинской части в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Политика
Отец Зеленского предсказал сыну проблемы с Коломойским
Отец президента Украины Александр Зеленский в интервью изданию «Страна.ua» предположил, что у его сына вскоре возникнут проблемы с Игорем Коломойским.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Общество
Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию
Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Происшествия
В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Кино
Тарантино засомневался, что снимет «Звездный путь»
В интервью Consequence of Sound Квентин Тарантино признался, что не знает, над каким следующим проектом будет работать, и не уверен, что им станет «Звездный путь».
Политика
Минниханов запустил голосование о выходном дне 31 декабря
Президент РТ Рустам Минниханов запустил голосование о выходном дне в Татарстане 31 декабря.
Политика
В «Единой России» пообещали изучить убийство с участием депутата
Комиссия генерального совета «Единой России» пообещала на текущей неделе изучить ситуацию с задержанием депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве.
Происшествия
У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции
Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Экономика
ЦБ назвал меры для ограничения закредитованности в ипотеке
Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Сегодня брюнетка подтвердила расставание с мужем. Отношения Нелли и Кирилла Андреева продлились около восьми лет.
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать законопроект Зеленского, пообещав, что Кремль «очень внимательно» изучит этот документ на предмет соответствия минским соглашениям и «формуле Штайнмайера», увязывающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса с проведением там справедливых выборов по стандартам ОБСЕ.
Политика
На Украине рассказали о «зеленых человечках» на саммите «нормандской четверки»
Во время саммита «нормандской четверки» в Париже на территории Елисейского дворца присутствовали российские «зеленые человечки», заявил генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко в беседе с изданием «Факты».
Общество
В Госдуме оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Ранее «Известия» писали, что депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке.
Кино
Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошел фильм Кантемира Балагова «Дылда» о жизни двух женщин в постблокадном «Ленинграде».
Армия и оружие
Испытания зенитного комплекса «Деривация» впервые показали на видео
Боевая машина российского зенитного артиллерийского комплекса 2С38, созданного ЦНИИ "Буревестник", проходит тестирование на полигоне под Нижним Новгородом.
Общество
Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии
Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.