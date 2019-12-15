Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Моя Москва.онлайнвчера в 03:31

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04
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Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Культуромания 05:12
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

Уголовное дело возбудили из-за дедовщины в воинской части в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Ведомости 06:36
Политика

Отец Зеленского предсказал сыну проблемы с Коломойским

Отец президента Украины Александр Зеленский в интервью изданию «Страна.ua» предположил, что у его сына вскоре возникнут проблемы с Игорем Коломойским.
РБК 06:24
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Политика

В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине

После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Известия 04:53
Происшествия

Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

РИА Новости 05:52
Происшествия

СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

РИА Новости 03:53
Общество

Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию

Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.
URA.Ru 06:07
Общество

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:37
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Происшествия

В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека

Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
РИА Новости 06:01
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Новая Кубань 02:37
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Российская газета 04:08
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 02:33
Кино

Тарантино засомневался, что снимет «Звездный путь»

В интервью Consequence of Sound Квентин Тарантино признался, что не знает, над каким следующим проектом будет работать, и не уверен, что им станет «Звездный путь».
Телеканал 360° вчера в 18:46
Политика

Минниханов запустил голосование о выходном дне 31 декабря

Президент РТ Рустам Минниханов запустил голосование о выходном дне в Татарстане 31 декабря.
TatCenter 06:49
Политика

В «Единой России» пообещали изучить убийство с участием депутата

Комиссия генерального совета «Единой России» пообещала на текущей неделе изучить ситуацию с задержанием депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве.
Lenta.ru 05:45
Происшествия

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Интерфакс 05:41
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Газета.Ru 03:59
Экономика

ЦБ назвал меры для ограничения закредитованности в ипотеке

Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
РБК 06:16
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей 15 декабря в 12:00
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Сегодня брюнетка подтвердила расставание с мужем. Отношения Нелли и Кирилла Андреева продлились около восьми лет.
StarHit.ru 04:48
Политика

Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать законопроект Зеленского, пообещав, что Кремль «очень внимательно» изучит этот документ на предмет соответствия минским соглашениям и «формуле Штайнмайера», увязывающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса с проведением там справедливых выборов по стандартам ОБСЕ.
Ведомости вчера в 09:02
Политика

На Украине рассказали о «зеленых человечках» на саммите «нормандской четверки»

Во время саммита «нормандской четверки» в Париже на территории Елисейского дворца присутствовали российские «зеленые человечки», заявил генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко в беседе с изданием «Факты».
Lenta.ru 06:08
Общество

В Госдуме оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Ранее «Известия» писали, что депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке.
RT на русском вчера в 02:30
Кино

Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошел фильм Кантемира Балагова «Дылда» о жизни двух женщин в постблокадном «Ленинграде».
ТК Звезда вчера в 21:35
Армия и оружие

Испытания зенитного комплекса «Деривация» впервые показали на видео

Боевая машина российского зенитного артиллерийского комплекса 2С38, созданного ЦНИИ "Буревестник", проходит тестирование на полигоне под Нижним Новгородом.
Российская газета 04:08
Общество

Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии

Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Discover24 15 декабря в 06:01
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