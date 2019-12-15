Экономика
ТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.Ведомости15 декабря в 16:04
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Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Общество
Полиция оцепила центр Киева из опасений перед протестующими
В центре Киева полицейские совместно с сотрудниками Нацгвардии заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных протестных акций.
Политика
CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Происшествия
Ребенок погиб в результате отравления угарным газом в Кузбассе
Политика
Экс-президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу вынесли смертный приговор.
Наука
Подтверждено: электронные сигареты повышают риски трех заболеваний
Ученые выяснили: использование электронных сигарет на 30% повышает риски развития астмы, бронхита и эмфиземы.
Происшествия
Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд
Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб. Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения.
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Происшествия
Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК
Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат новейшими бесшумными автоматами
Новым бесшумным автоматом АСМ вооружат подразделения специального назначения Вооруженных сил РФ.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Фильм "Дылда" Кантемира Балагова включен в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм", сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.
Музыка
Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова
Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Футбол
Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет «Динамо»
В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Кино
«Матрица 4» может стать началом новой трилогии
Премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года. Съемки должны стартовать в начале следующего года.
Политика
«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину
Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Экономика
СМИ предупредили о повышении цен на автомобили в России
По словам собеседников издания, все автоконцерны, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), в 2020 году гарантированно получат только половину компенсаций, тогда как остальные 50% будут напрямую зависеть от фактической локализации производства.
Происшествия
По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы
СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали платье Алсу с пайетками и объемными рукавами
Певица выбрала смелый наряд — мини-платье, расшитое пайетками, с объемными рукавами и короткой юбкой-колоколом.
Культура
Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
В 2017 году на сайте петиций Change.org появилось обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой поставить в эфир и молодых артистов, а не только тех, кто выступает из года в год.
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
Общество
В Пулково к 2039 году построят новый терминал
Максимальная сумма контракта на разработку проектной документации составляет 25 млн рублей. Итоги тендера подведут 25 декабря текущего года.
Шоу-бизнес
Значительно похудевшая Лолита удивила поклонников новым образом
Российская эстрадная певица Лолита удивила поклонников своим появлением на "Главном новогоднем концерте", прошедшем в Crocus City Hall.