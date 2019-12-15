Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Моя Москва.онлайнвчера в 03:31

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04
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Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Хоккей

«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей 15 декабря в 12:00
Общество

Полиция оцепила центр Киева из опасений перед протестующими

В центре Киева полицейские совместно с сотрудниками Нацгвардии заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных протестных акций.
ИА Новороссия 03:16
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
РБК 02:53
Происшествия

Ребенок погиб в результате отравления угарным газом в Кузбассе

iReactor вчера в 23:28
Политика

Экс-президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу вынесли смертный приговор.
Российская газета 03:19
Наука

Подтверждено: электронные сигареты повышают риски трех заболеваний

Ученые выяснили: использование электронных сигарет на 30% повышает риски развития астмы, бронхита и эмфиземы.
Хайтек+ вчера в 07:56
Происшествия

Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд

Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб. Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения.
РБК 02:07
Футбол

Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Газета.Ru 02:50
Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:02
Армия и оружие

Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Известия вчера в 23:22
Армия и оружие

Российский спецназ вооружат новейшими бесшумными автоматами

Новым бесшумным автоматом АСМ вооружат подразделения специального назначения Вооруженных сил РФ.
ФАН 15 декабря в 16:55
Происшествия

Адвокат ответил на публикации об экспертизе психики Соколова

РБК 03:17
Кино

Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм "Дылда" Кантемира Балагова включен в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм", сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.
Газета.Ru 01:54
Музыка

Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.
Ревизор.ру вчера в 07:03
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета вчера в 06:23
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Футбол

Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет «Динамо»

В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Спорт-Экспресс 03:03
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Кино

«Матрица 4» может стать началом новой трилогии

Премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года. Съемки должны стартовать в начале следующего года.
Pravda.Ru 02:43
Политика

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Lenta.ru 01:52
Культура

«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

Взгляд.ру 02:47
Экономика

СМИ предупредили о повышении цен на автомобили в России

По словам собеседников издания, все автоконцерны, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), в 2020 году гарантированно получат только половину компенсаций, тогда как остальные 50% будут напрямую зависеть от фактической локализации производства.
Автоновости дня 01:34
Происшествия

По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали платье Алсу с пайетками и объемными рукавами

Певица выбрала смелый наряд — мини-платье, расшитое пайетками, с объемными рукавами и короткой юбкой-колоколом.
Woman.ru 01:34
Культура

Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»

В 2017 году на сайте петиций Change.org появилось обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой поставить в эфир и молодых артистов, а не только тех, кто выступает из года в год.
Российская газета 02:57
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Российская газета вчера в 23:20
Общество

В Пулково к 2039 году построят новый терминал

Максимальная сумма контракта на разработку проектной документации составляет 25 млн рублей. Итоги тендера подведут 25 декабря текущего года.
78.ru вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Значительно похудевшая Лолита удивила поклонников новым образом

Российская эстрадная певица Лолита удивила поклонников своим появлением на "Главном новогоднем концерте", прошедшем в Crocus City Hall.
Discover24 01:29
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