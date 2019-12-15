Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

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Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомостивчера в 16:04

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъвчера в 21:51

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАСС02:42

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ruвчера в 19:19

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbes02:11

Новый способ заработка предложил Сбербанк

Deita.ruвчера в 23:00
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Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Вокруг ТВ вчера в 12:54
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском 02:50
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Общество

Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей АПЛ на Twitch

Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей Английской футбольной Премьер-лиги на платформе Twitch в качестве обеспечительной меры в рамках иска от компании «Рамблер Интернет Холдинг».
РБК 02:31
Общество

Экс-министр транспорта Максим Соколов предложен на пост вице-губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Заксобрание города кандидатуру бывшего министра транспорта Максима Соколова на пост вице-губернатора.
ТАСС 02:49
Происшествия

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

«В аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле вернулся Boeing 737 выполнявший рейс 1510 из Москвы в Сургут»,— сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество

Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал десять самых заметных новых миллиардеров.
RT на русском 01:07
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Kinonews.ru вчера в 14:49
Гаджеты

Линейка Xiaomi Mi Note 10 поступила в продажу в России

The GEEK 02:10
Общество

Историк Соколов написал письмо-исповедь из СИЗО

БИЗНЕС Online 00:54
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

15 декабря Аксенов в сопровождении медиков и полиции пришел к Борисовой и потребовал отдать ему дочь.
ТВ Центр 00:59
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 00:57
Политика

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 01:23
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском вчера в 21:51
Финансы

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро рос на 8 копеек, до 70 рублей.
ПРАЙМ 02:13
Общество

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
РИА Новости 02:04
Происшествия

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Общество

Составлен список регионов с самыми большими тратами на еду

Меньше всего тратят на продукты питания в Татарстане (21,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и Москве (24,5%), сообщает РИА Новости.
Русская Планета вчера в 21:28
Музыка

Телеканал «Россия-1» вырезал из песни группы Би-2 слово «протесты»

В руководстве «России-1» причину, по которой слово «протесты» из песни Би-2 было вырезано из эфира, пока не объяснили.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:58
Экономика

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Коммерсантъ 14 декабря в 01:48
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Собчак примерила серьги с изображением Иисуса Христа

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак выложила в Instagram фотографию, на которой запечатлена в серьгах с ликом Иисуса Христа, чем вызвала негодование общественности.
iReactor вчера в 21:54
Происшествия

В Москве близ жилого дома нашли похожий на снаряд времен войны предмет

У жилого дома на северо-западе Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
РБК 02:27
Общество

Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца

Для поддержания в норме важных показателей сердечного здоровья и защиты себя от аритмии, ишемической болезни сердца и иных недугов, важно соблюдать простые правила касательно питания и физических нагрузок.
Невские Новости вчера в 01:29
Авто

В Барнауле родители дошкольников борются за место на парковке

Было несколько случаев: мамы машину паркуют в этом месте, ребёнка заводят в детский сад, переодевают, возвращаются, а машину уже увёз эвакуатор.
Вести Алтай вчера в 23:35
Общество

Синоптики предупредили об отсутствии снега в Москве до конца декабря

«К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опуститься ниже нуля», — объяснил синоптик 16 декабря РБК.
Известия 02:51
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