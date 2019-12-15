Экономика
ТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.Ведомостивчера в 16:04
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В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
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Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
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Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей АПЛ на Twitch
Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей Английской футбольной Премьер-лиги на платформе Twitch в качестве обеспечительной меры в рамках иска от компании «Рамблер Интернет Холдинг».
Общество
Экс-министр транспорта Максим Соколов предложен на пост вице-губернатора Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Заксобрание города кандидатуру бывшего министра транспорта Максима Соколова на пост вице-губернатора.
Происшествия
Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле
«В аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле вернулся Boeing 737 выполнявший рейс 1510 из Москвы в Сургут»,— сказал собеседник агентства.
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал десять самых заметных новых миллиардеров.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Общество
Историк Соколов написал письмо-исповедь из СИЗО
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
15 декабря Аксенов в сопровождении медиков и полиции пришел к Борисовой и потребовал отдать ему дочь.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Политика
«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро рос на 8 копеек, до 70 рублей.
Общество
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном
Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
Происшествия
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Общество
Составлен список регионов с самыми большими тратами на еду
Меньше всего тратят на продукты питания в Татарстане (21,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и Москве (24,5%), сообщает РИА Новости.
Музыка
Телеканал «Россия-1» вырезал из песни группы Би-2 слово «протесты»
В руководстве «России-1» причину, по которой слово «протесты» из песни Би-2 было вырезано из эфира, пока не объяснили.
Общество
Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием
70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Шоу-бизнес
Собчак примерила серьги с изображением Иисуса Христа
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак выложила в Instagram фотографию, на которой запечатлена в серьгах с ликом Иисуса Христа, чем вызвала негодование общественности.
Происшествия
В Москве близ жилого дома нашли похожий на снаряд времен войны предмет
У жилого дома на северо-западе Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
Общество
Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца
Для поддержания в норме важных показателей сердечного здоровья и защиты себя от аритмии, ишемической болезни сердца и иных недугов, важно соблюдать простые правила касательно питания и физических нагрузок.
Авто
В Барнауле родители дошкольников борются за место на парковке
Было несколько случаев: мамы машину паркуют в этом месте, ребёнка заводят в детский сад, переодевают, возвращаются, а машину уже увёз эвакуатор.
Общество
Синоптики предупредили об отсутствии снега в Москве до конца декабря
«К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опуститься ниже нуля», — объяснил синоптик 16 декабря РБК.