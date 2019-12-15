Экономика
ТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.Ведомостивчера в 16:04
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Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
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Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
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Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну
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Происшествия
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Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс
У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
Авто
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Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
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Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Здоровье
Раскрыта опасность повторного кипячения воды
Выяснилось, что повторное кипячение воды не такое безобидное действие, как казалось ранее.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Футбол
Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки
Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.
Шоу-бизнес
Лолита удивила поклонников ещё большим похудением
Советская и российская эстрадная певица Лолита поразила поклонников ещё большим похудением.
Игры
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Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
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Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил о патрулировании военной полицией РФ сирийских провинций Хасеке и Алеппо, передает РИА Новости.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Здоровье
Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида
В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
Политика
«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту
Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
Общество
В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе
В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.