Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

Подробнее о событии

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАСС02:42

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомостивчера в 16:04

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNews02:06

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъвчера в 21:51

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ruвчера в 19:19

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbes02:11
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Происшествия

Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
Интерфакс 13:55
Футбол

Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
РБК 08:56
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su вчера в 08:37
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 12:10
Космос

Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать специальный «лифт» на Луну, передает «Интерфакс».
МР7.ру 13:05
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
RT на русском 09:19
Происшествия

Плачущего ребенка нашли на трассе в Краснодарском крае

Телеканал 360° 03:57
Происшествия

В Ухте при пожаре в жилом доме погибли два человека

РИА Новости 09:45
Происшествия

Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 06:12
Общество

Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс

У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
РБК 14:39
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
Политика

МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
РБК 15:21
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости 15:31
Здоровье

Раскрыта опасность повторного кипячения воды

Выяснилось, что повторное кипячение воды не такое безобидное действие, как казалось ранее.
Ferra вчера в 04:23
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10

В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
iXBT.com 13:55
Футбол

Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки

Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.
Чемпионат 12:38
Шоу-бизнес

Лолита удивила поклонников ещё большим похудением

Советская и российская эстрадная певица Лолита поразила поклонников ещё большим похудением.
Актуальные Новости 08:27
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Политика

Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России

РИА Новости 13:27
Игры

Microsoft показала консоль Xbox Series X

Приставка получила название Xbox Series X. Отмечается, что процессор новой консоли будет в 4 раза мощнее Xbox One X, в ней будет поддерживаться трассировка лучей, 8K (от 60 FPS до 120 FPS) Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
Матч ТВ 14 декабря в 03:46
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ 08:26
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование в двух провинциях Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил о патрулировании военной полицией РФ сирийских провинций Хасеке и Алеппо, передает РИА Новости.
Национальная служба новостей 14:49
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM 13:57
Здоровье

Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида

В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
КомиОнлайн 05:47
Политика

«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту

Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
News.ru 08:30
Общество

В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе

В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Gazeta.SPb 12:30
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ 14:00
Экономика

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Ведомости 03:45
Фигурное катание

Плющенко резко ответил хореографу группы Тутберидзе

Чемпионат 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
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