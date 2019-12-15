Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbesвчера в 02:11

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04
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Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости вчера в 22:25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 15 декабря в 17:00
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Хоккей

«Коламбус» победил «Вашингтон» Овечкина

Стоит отметить, что российский нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.
Газета.Ru вчера в 22:02
Общество

Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки

Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
RT на русском вчера в 21:29
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
RT на русском вчера в 20:27
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
РБК вчера в 21:51
Политика

Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину

РИА Новости вчера в 19:26
Армия и оружие

В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения

SM News вчера в 16:07
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Известия вчера в 23:33
Политика

Верховный суд Украины разрешил УПЦ сохранить название

Канонической Украинской православной церкви Московского патриархата разрешено сохранить своё название. Решение принял Верховный суд Украины.
Московский Комсомолец вчера в 11:34
Армия и оружие

Власти ДНР: ВСУ выпустили 67 мин и снарядов за час

Московский Комсомолец вчера в 18:06
Армия и оружие

В США разрабатывают ракету, способную преодолеть российскую ПВО

Ракета класса "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM), разрабатываемая корпорацией Lockheed Martin, будет способна преодолевать российскую систему ПВО.
Суть событий 15 декабря в 06:14
Культура

Трамп, «Игра престолов» и небоскреб: что сбылось из «Симпсонов»

За полтора года до финала сериала "Игра престолов" в "Симпсонах" показали, как огромный дракон сжигает деревню.
РЕН ТВ вчера в 22:35
Экономика

Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов

Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
9111.ru вчера в 04:35
Наука

Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.
REGNUM вчера в 23:41
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Авто

Составлен портрет «типичного» автомобиля на российском рынке

CarsWeek.ru 15 декабря в 01:00
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец

В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Мой Брянск 15 декабря в 12:19
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

Полицейские на Чукотке возбудили уголовное дело о незаконном вылове 58 тонн тихоокеанского лосося с ущербом 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК вчера в 22:58
Происшествия

Шестилетнего ребенка нашли на трассе на Кубани

Rostov gazeta вчера в 06:46
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
РИА Новости вчера в 02:28
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