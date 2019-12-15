Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbesвчера в 02:11

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил хореографу группы Тутберидзе

Чемпионат вчера в 15:23
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» поспорят за Акунью

"Локомотив" включился в борьбу за полузащитника "Спортинга" и сборной Аргентины Маркоса Акунью, утверждают португальские СМИ.Интерес к 28-летнему хавбеку по-прежнему проявляют "Зенит" и "Наполи".
Soccer.ru вчера в 18:01
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
РБК вчера в 20:40
Хоккей

«Коламбус» победил «Вашингтон» Овечкина

Стоит отметить, что российский нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.
Газета.Ru вчера в 22:02
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика

В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины

Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости вчера в 12:24
Происшествия

Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС вчера в 17:19
Общество

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия

Истязавшие ребенка гречкой родители из Омска частично признали вину

В ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим восьмилетнего мальчика частично признали вину в том, что они истязали ребенка и, в частности, ставили на несколько часов коленями на гречку.
Известия вчера в 09:21
Энергетика

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
REGNUM 15 декабря в 09:39
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

ProstoProSport 15 декабря в 23:09
Культура

Дело «Седьмой студии»: суд не учел показания экс-министра культуры

В Мещанском суде Москвы состоялось очередное слушание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита попросила приобщить к делу показания экс-министра культуры России Александра Авдеева.
REGNUM 00:39
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК вчера в 21:51
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
РИА Новости вчера в 02:28
Технологии

Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ

Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
News.ru 00:06
Политика

Эрдоган напомнил США о геноциде индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Соединенные Штаты об ответных мерах Анкары в случае признания американским сенатом геноцида армян в Османской империи в начале 20 века.
IslamNews вчера в 04:24
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Политика

Китай угрожает Германии ответными мерами в случае запрета Huawei

По сообщениям сетевых источников, китайский посол Ву Кен (Wu Ken) пригрозил Германии ответными мерами в случае введения запрета на использование телекоммуникационного оборудования Huawei, предназначенного для построения сетей связи пятого поколения (5G).
3DNews вчера в 05:22
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости вчера в 22:25
Общество

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны.
РБК 15 декабря в 06:30
Общество

Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки

Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
RT на русском вчера в 21:29
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ходе своей поездки в Будапешт, Вену и Киев смог встретиться со свидетелями и собрать документы, которые «раскрывают правду об импичменте» и доказывают, что президент не совершил чего-либо, нарушающего закон.
РБК вчера в 01:53
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

РИА Новости вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Бывший муж Полины Гагариной признался, что не платит алименты

RuNews24.ru вчера в 05:46
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Lenta.ru вчера в 22:44
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Политика

Шевченко назвал имя преемника Путина

Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
БИЗНЕС Online вчера в 10:16
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от работы комментатором

В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
ProstoProSport вчера в 08:15
Общество

Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
REGNUM вчера в 20:50
Авто

Nissan полностью обновит линейку кроссоверов

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Motor вчера в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
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