Экономика
ТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.Ведомости15 декабря в 16:04
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В ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим восьмилетнего мальчика частично признали вину в том, что они истязали ребенка и, в частности, ставили на несколько часов коленями на гречку.
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Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
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Дело «Седьмой студии»: суд не учел показания экс-министра культуры
В Мещанском суде Москвы состоялось очередное слушание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита попросила приобщить к делу показания экс-министра культуры России Александра Авдеева.
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Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Технологии
Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ
Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
Политика
Эрдоган напомнил США о геноциде индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Соединенные Штаты об ответных мерах Анкары в случае признания американским сенатом геноцида армян в Османской империи в начале 20 века.
Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
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Политика
Китай угрожает Германии ответными мерами в случае запрета Huawei
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Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны.
Общество
Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки
Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
Политика
Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ходе своей поездки в Будапешт, Вену и Киев смог встретиться со свидетелями и собрать документы, которые «раскрывают правду об импичменте» и доказывают, что президент не совершил чего-либо, нарушающего закон.
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Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки
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С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Политика
Шевченко назвал имя преемника Путина
Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от работы комментатором
В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
Общество
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Авто
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.