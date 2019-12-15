Экономика

ТАССТАСССбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

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Сбербанк дал возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Lenta.ru04:55

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ruвчера в 19:19

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbes02:11

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъвчера в 21:51

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАСС02:42

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомостивчера в 16:04
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Общество

Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
РИА Новости 02:02
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Общество

Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг

ТАСС 02:27
Происшествия

Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:01
Происшествия

Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:38
Футбол

В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме

Матч ТВ вчера в 16:21
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
Общество

ВЦИОМ оценил число одобряющих закон о домашнем насилии россиян

Большинство жителей России — 70% — считают, что в стране нужен закон о домашнем насилии.
РБК 04:52
Авто

Opel возобновил продажи в России

Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
РИА Новости 04:28
Хоккей

Рейдеборн: хотел бы быть на месте Билялова, но он заслуживает свой успех

Голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился мнением о конкуренции в клубе с Тимуром Биляловым.
Чемпионат 03:51
Общество

В Воронежской области 31 декабря сделали выходным

За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.
Kursk.com 01:14
Общество

Путин осмотрел грузовики нового поколения на заводе «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин посетил завод автоконцерна «КамАЗ», который в этом году отмечает 50-летие.
RT на русском 13 декабря в 16:28
Общество

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
РИА Новости 02:04
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News вчера в 19:35
Общество

Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы

МонаВиста 14 декабря в 13:15
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Происшествия

Полиция потеряла «самую красивую наркоманку России»

Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, которую прозвали самой красивой наркоманкой России, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении.
Lenta.ru 02:35
Общество

Генпрокуратура заказала себе гольф-кары за 3 млн рублей

Как сообщает Znak, генпрокуратура заказала гольф-кары Club Car Transporter Electric.
ТВК 04:28
Армия и оружие

Роскосмос создаст универсальный «лифт» на Луну

Роскосмос планирует создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом.
ТАСС 04:48
Культура

Во Франции умерла актриса Анна Карина

О смерти актрисы сообщило агентство AFP со ссылкой на ее агента. Анна Карина, датчанка по происхождению, родилась в Копенгагене в 1940 году.
Россия – Культура вчера в 05:26
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия вчера в 15:47
Политика

«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса

14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что "формула Штайнмайера" прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 02:54
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 14 декабря в 01:18
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Газета.Ru 04:14
Космос

Неожиданное открытие: Астрономы доказали, что Вселенная замкнута

Новое неожиданное открытие сделали ученые-астрономы и доказали, что наша Вселенная замкнута.
Ugpressa.ru вчера в 22:55
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