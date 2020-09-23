Сбербанк запустил музыкальный стриминг-сервис «СберЗвук»
В экосистеме Сбербанка появился сервис аудиостриминга, который получит название «СберЗвук». Он создан на компании Zvooq, которую решила приобрести финансовая организация, сообщает пресс-служба банка.В источнике
Инвестиции в развитие "Звука" полностью соответствуют стратегии развития экосистемы банка: благодаря им мы усиливаем наше предложение клиентам на рынке развлечений. Ведь Lifestyle — это неотъемлемая часть нашей жизни, а развлечения являются самым быстрорастущим направлением этого рынка.
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