Будьте в Плюсе
Главное
Технологии
США
Технологии
Интересное
Технологии
Политика
Технологии
Общество
Технологии
Экономика
Технологии
В мире
Технологии
Спорт
Технологии
Происшествия
Технологии
Культура
Технологии
Технологии
Наука
Авто
Технологии
РБК
РБК

Сбербанк запустил музыкальный стриминг-сервис «СберЗвук»

В экосистеме Сбербанка появился сервис аудиостриминга, который получит название «СберЗвук». Он создан на компании Zvooq, которую решила приобрести финансовая организация, сообщает пресс-служба банка.В источнике
Лев Хасисроссийский предприниматель
Инвестиции в развитие "Звука" полностью соответствуют стратегии развития экосистемы банка: благодаря им мы усиливаем наше предложение клиентам на рынке развлечений. Ведь Lifestyle — это неотъемлемая часть нашей жизни, а развлечения являются самым быстрорастущим направлением этого рынка.
Подробнее о событии
Агентство Москва

Сбербанк создаст новый сервис аудиостриминга «СберЗвук»

Агентство Москва02:14
ТАСС

Сбербанк создаст новый сервис аудиостриминга

ТАСС02:31
iXBT.com

Представлен СберЗвук. Новый проект Сбербанка

iXBT.com03:57
Интерфакс

Сбербанк создаст сервис аудиостриминга на базе компании «Звук»

Интерфакс02:34
РБК

Сбербанк запустил музыкальный стриминг-сервис «СберЗвук»

РБК03:23
Ведомости

Сбербанк запустит конкурента «Яндекс.Музыки»

Ведомости03:35
Коммерсантъ

Сбербанк запустит собственный музыкальный сервис

Коммерсантъ02:34

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
1K