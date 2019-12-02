Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
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Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБК10:18

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

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Сбербанк предложил два сезонных вклада

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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета06:02

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Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

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За год максимальная ставка по вкладам опустилась на 1% годовых — до 7,2%

Город N (Ростов)вчера в 14:39
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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Lenta.ru 03:47
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Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
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