Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета06:02

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

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Город N (Ростов)вчера в 14:39
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Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.
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Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
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Прекратиться могут переводы денег из России в Таджикистан

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С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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