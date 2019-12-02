Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Их можно оформить до 15 и 31 января включительно.
Читать в источнике
Комментировать209

Подробнее о событии

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газетавчера в 06:02

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

RT на русскомвчера в 11:47

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБКвчера в 10:18

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомостивчера в 06:42

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новостивчера в 12:40

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Serviceвчера в 05:41

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфаксвчера в 05:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Футбол

«Манчестер Сити» не планирует продлевать контракт с Фернандиньо

«Манчестер Сити» пока не планирует продлевать контракт с полузащитником команды Фернандиньо, контракт которого истекает в июне 2020 года.
Чемпионат 01:56
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Росбалт 30 ноября в 22:01
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Происшествия

СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

REGNUM 01:47
Происшествия

Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне

Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
Российская газета 02:49
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Происшествия

Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
РБК 03:12
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru 02:39
Политика

Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии

Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил Тайип Эрдоган.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие

Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ в 2015 году о нанесении удара по российскому самолету Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии.
Независимая газета вчера в 12:15
Общество

В Вольске вспоминали неизвестного солдата

Вольская жизнь 01:23
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 01:43
Происшествия

Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом

По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
REGNUM 01:34
Происшествия

В Петербурге школьница выжила после падения с 14-го этажа

REGNUM 03:12
Авто

Geely привезет в РФ новый кроссовер Geely Coolray

Компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, вскоре появится на российском рынке с новым именем – Geely Coolray.
Тарантас Ньюс вчера в 02:42
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Происшествия

Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео

Следователи показали последствия обрушения автомобильного моста под Оренбургом, в результате которого пострадали два человека.
РИА Новости вчера в 14:32
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Армия и оружие

Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками).
РИА Новости вчера в 02:04
Здоровье

В Ульяновской области более семи тысяч человек заболели ОРВИ

По данным Роспотребнадзора за последнюю неделю в Ульяновской области зарегистрировано 7177 случаев заболеваний ОРВИ.
Misanec.ru вчера в 04:51
Армия и оружие

Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР

РИА Новости вчера в 16:48
Политика

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
РИА Новости 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное