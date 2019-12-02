Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Их можно оформить до 15 и 31 января включительно.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

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Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

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Rambler News Service05:41

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомости06:42

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета06:02

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБК10:18

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфакс05:21
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Француз летом перешёл из "Атлетико" в "Барселону". Помимо оскорблений болельщики мадридского клуба желали смерти французскому форварду.
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Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

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В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
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Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
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В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

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Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа

Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разослал в дилерские центры предписание, в котором говорится о необходимости провести замену буферов крышки багажника одной из партии автомобилей Lada Vesta в комплектации Exclusive.
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Ученые раскрыли смертельную опасность жирной пищи

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У хабаровского экс-губернатора Ишаева арестовали более 9 млн рублей

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы об аресте денежных средств бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании «Роснефть»и находящегося под домашним арестом.
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Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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