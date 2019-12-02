Экономика
Российская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Их можно оформить до 15 и 31 января включительно.
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Политика
Захарова заступилась за права жителей Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Общество
Батрутдинов назвал главную проблему россиянок
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
Футбол
Стадион «Атлетико» могут закрыть из-за угроз в адрес Гризманна
Француз летом перешёл из "Атлетико" в "Барселону". Помимо оскорблений болельщики мадридского клуба желали смерти французскому форварду.
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
В коммюнике саммита НАТО будет заявление по России, сообщил источник
В итоговом коммюнике саммита НАТО в Лондоне будет заявление и по России, в рамках ранее принятой политической линии "устрашение и диалог", заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
Происшествия
СКР раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Ежегодно в России каждое пятое сообщение о преступлении, подследственном СКР, приводит к возбуждению уголовного дела, пишет РБК.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Футбол
Футболист «Сельты» Мина подозревается в изнасиловании
Нападающий испанской «Сельты» Санти Мина в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии.
Происшествия
В Забайкалье задержали подозреваемых в контрабанде лесоматериалов
Читинская таможня совместно с правоохранительными органами задержала четырёх человек, подозреваемых в контрабанде лесоматериалов в Китай.
Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Политика
Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа
Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
Авто
«АвтоВАЗ» отзовет бракованные Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разослал в дилерские центры предписание, в котором говорится о необходимости провести замену буферов крышки багажника одной из партии автомобилей Lada Vesta в комплектации Exclusive.
Наука
Ученые раскрыли смертельную опасность жирной пищи
Культура
Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы
Происшествия
У хабаровского экс-губернатора Ишаева арестовали более 9 млн рублей
Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы об аресте денежных средств бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании «Роснефть»и находящегося под домашним арестом.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Политика
В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»
Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.