Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новостивчера в 12:40

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфаксвчера в 05:21

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБКвчера в 10:18

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомостивчера в 06:42

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газетавчера в 06:02

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Serviceвчера в 05:41

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

RT на русскомвчера в 11:47
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В связи с трагедией в Амурском колледже губернатор подписал специальное распоряжение

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13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

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В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
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Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
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Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
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Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

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Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

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Политика

В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
Газета.Ru 14:29
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Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким

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Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

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Политика

Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери

Дочь Юлии Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери. Праздник 13-ти летней Вере устроил отец – футболист Евгений Алдонин.
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Медцентр ДВФУ лишился своего главного врача

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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»

Перед выдачей Копенгагеном разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах Дания должна была убедить в соответствии данного решения международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
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В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»

США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
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Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
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ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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Для ногликской больницы закупили новое стоматологическое оборудование

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