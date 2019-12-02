Экономика
Российская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
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Глава Приамурья отметил, что в связи с трагедией, произошедшей в Амурском колледже строительства и ЖКХ, им было подписано специальное распоряжение.
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Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери
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С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Перед выдачей Копенгагеном разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах Дания должна была убедить в соответствии данного решения международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
Политика
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Общество
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