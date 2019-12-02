Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Их можно оформить до 15 и 31 января включительно.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новости12:40

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета06:02

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Service05:41

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБК10:18
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