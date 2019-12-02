Экономика
ИнтерфаксСбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По вкладу "Новогодний бонус" максимальная ставка составит 5,25% при размещении средств на 9 месяцев. Депозит можно открыть до 15 января 2020 года.
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Сбербанк предлагает новые сезонные вклады «Выгодный старт» и «Новогодний бонус»
ИА БанкИнформСервис03:12
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Интерфакс вчера в 14:53
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Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
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SHI поставит «Звезде» комплектующие для газовозов на 1,5 млрд долларов
Sudostroenie.info 05:26
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Подтвержден экран Samsung Galaxy S11
На Samsung Galaxy S11 установят новейший дисплей Infiniti-O с загнутыми краями, а фронтальная камера будет расположена в верхней части устройства посредине.
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
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Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
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Акции ЛУКОЙЛа обновили исторический максимум
Акции ЛУКОЛа побили исторический рекорд. В понедельник утром на бирже котировки достигли отметки ₽6227,5 за одну акцию.
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Провал Вашингтона в Сирии привел к слиянию курдских боевиков с ИГ
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Боевого российского робота «Уран-9» заметили в Сирии
Робототехнический комплекс "Уран-9" был замечен на севере Сирии.
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