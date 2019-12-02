Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
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Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомости06:42

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета06:02

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфакс05:21

Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях

АК&М05:27

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Service05:41

Сбербанк предложил два сезонных вклада

Банки.ру06:13

Сбербанк предлагает новые сезонные вклады «Выгодный старт» и «Новогодний бонус»

ИА БанкИнформСервис03:12
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Общество

Рэпер Птаха раскрыл депутатам Госдумы систему наркоторговли в России

Lenta.ru 05:23
Армия и оружие

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии.
РИА Новости 07:01
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак

В настоящее время телеведущая активно занимается обустройством еще одного загородного дома, который находится в пешей доступности от таунхауса, где она сейчас живет с матерью и сыном Платоном.
Московский Комсомолец 05:12
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:09
Политика

Япония подарит США остров для военных испытаний

Япония собирается купить остров и предоставить его США для военных испытаний.
Lenta.ru 05:29
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Газета.Ru 05:17
Происшествия

Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке

Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.
РИА Новости 07:43
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Трамп возобновил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети о том, что возобновляет действие пошлин на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии в связи с тем, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 07:03
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье выросло до 20

Автобус вез туристов из Сретенска в Читу. По данным полиции, машина перевернулась из-за лопнувшего колеса.
Эхо Москвы вчера в 04:36
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru 30 ноября в 22:03
Хоккей

Болельщики выбрали 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 12 первых игроков-участников Матча звезд КХЛ.
Sport24.ru 06:38
Политика

Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса

Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
РИА Новости 07:53
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ

Президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 06:47
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
Армия и оружие

ВСУ обстреляли из минометов район Донецкого аэропорта

ВСУ нанесли минометный удар по району аэропорта на северной окраине Донецка.
Сегодня.ру 07:58
Происшествия

В Домодедово усилили меры безопасности после анонимного «минирования»

Меры безопасности в аэропорту Домодедово усилены после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РБК 07:31
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Политика

В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России

В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
Росбалт 06:51
Политика

Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17.
ТАСС 07:24
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку беспилотников террористов

Экономика сегодня вчера в 13:39
Происшествия

В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
РИА Новости 07:52
Общество

Владельцы гаражей на Стародеревенской противостоят сносу оружием

Gazeta.SPb 05:46
Общество

Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда

В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
РБК 07:40
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Lenta.ru 06:41
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Политика

Жириновский признался, что употреблял наркотики

Как рассказал лидер ЛДПР, попробовать наркотик ему предложили еще в детстве старшие товарищи.
Столица С 07:49
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