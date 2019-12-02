Экономика
Российская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
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Сбербанк предлагает новые сезонные вклады «Выгодный старт» и «Новогодний бонус»
ИА БанкИнформСервис03:12
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Армия и оружие
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак
В настоящее время телеведущая активно занимается обустройством еще одного загородного дома, который находится в пешей доступности от таунхауса, где она сейчас живет с матерью и сыном Платоном.
Политика
В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах
Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Япония подарит США остров для военных испытаний
Япония собирается купить остров и предоставить его США для военных испытаний.
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Происшествия
Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке
Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Политика
Трамп возобновил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии
Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети о том, что возобновляет действие пошлин на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии в связи с тем, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют, передаёт ТАСС.
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье выросло до 20
Автобус вез туристов из Сретенска в Читу. По данным полиции, машина перевернулась из-за лопнувшего колеса.
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Хоккей
Болельщики выбрали 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ
Завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 12 первых игроков-участников Матча звезд КХЛ.
Политика
Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Армия и оружие
Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ
Президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности Военно-морского флота (ВМФ).
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из минометов район Донецкого аэропорта
ВСУ нанесли минометный удар по району аэропорта на северной окраине Донецка.
Происшествия
В Домодедово усилили меры безопасности после анонимного «минирования»
Меры безопасности в аэропорту Домодедово усилены после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Политика
В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России
В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников террористов
Происшествия
В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
Общество
Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда
В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
Жириновский признался, что употреблял наркотики
Как рассказал лидер ЛДПР, попробовать наркотик ему предложили еще в детстве старшие товарищи.