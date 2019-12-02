Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.

Общество Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.

Происшествия Бастрыкин передал дело о ДТП в Забайкалье в центральный аппарат СК Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек.

Политика На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза» «Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.

Политика Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.

Происшествия Полиция нашла оружие, из которого убили сына депутата Киевского облсовета Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что было найдено оружие, из которого убили трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, машину которого обстреляли накануне вечером.

Спорт СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призналась в любви Туле 30 ноября одна из самых популярных и скандальных персон отечественного шоу-бизнеса Ольга Бузова дала сольный концерт в Туле, в клубе «CONCERT HALL».

Шоу-бизнес Лолита Милявская выложила видео в купальнике Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.

Шоу-бизнес Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.

Политика Для ДФО продлили ввоз подержанных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные праворульные автомобили без системы ЭРА-ГЛОНАСС можно ввозить на Дальний Восток ещё год.

Гаджеты Huawei выпустила обновление для старых смартфонов Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.