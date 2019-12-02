Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Их можно оформить до 15 и 31 января включительно.
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Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфакс05:21

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБК10:18

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомости06:42

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета06:02

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Service05:41

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

RT на русском11:47

За год максимальная ставка по вкладам опустилась на 1% годовых — до 7,2%

Город N (Ростов)вчера в 14:39
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Политика

Зеленский отказался выполнять минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Pravda.Ru 04:53
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Ведомости 07:07
Здоровье

В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний

На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Общественная электронная газета 00:46
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
Происшествия

Мост обрушился на окраине Оренбурга

В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".
Интерфакс 10:30
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
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Джеймс Бонд возвращается: вышел первый тизер фильма «Не время умирать»

Создатели фильма анонсировали выход полноценного трейлера в среду, 4 декабря, а пока поклонники франшизы довольствуются коротким тизером.
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Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Происшествия

В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие

В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Украина.ру 11:09
Культура

Ветераны стали первыми зрителями нового фильма «Ржев»

В Тверской области состоялась премьера фильма «Ржев». Первыми фильм увидели ветераны Великой Отечественной войны.
Inc-news.ru 29 ноября в 16:22
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Политика

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 10:33
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Происшествия

Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
BFM.ru 03:07
Футбол

Месси забил победный гол в матче «Барселоны» против «Атлетико»

Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.
Sportbox.RU вчера в 16:51
Политика

В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам

Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
РБК 05:49
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Культуромания 08:57
Происшествия

«Лиза Алерт» намерена прекратить поиски пропавшего Артура Шмыглева

«Лиза Алерт» намерена прекратить поиски пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева. Такое решение может быть принято сегодня-завтра.
Саратов 24 06:30
Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия вчера в 11:08
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

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Музыка

Егор Крид сломал палец на съёмках клипа

Life.ru 06:58
Политика

В Абхазии отправили в отставку генпрокурора и его заместителя

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник отправил в отставку главу МВД Гарри Аршбу, занимавшего этот пост с 2017 года, и назначил его заместителя Левана Кварацхелия исполняющим обязанности министра внутренних дел.
РИА Новости 11:51
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews вчера в 12:38
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