Экономика
Российская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Их можно оформить до 15 и 31 января включительно.
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За год максимальная ставка по вкладам опустилась на 1% годовых — до 7,2%
Город N (Ростов)вчера в 14:39
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Политика
Зеленский отказался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Здоровье
В Башкирии снизилась смертность от онкологических заболеваний
На оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Происшествия
Мост обрушился на окраине Оренбурга
В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кино
Джеймс Бонд возвращается: вышел первый тизер фильма «Не время умирать»
Создатели фильма анонсировали выход полноценного трейлера в среду, 4 декабря, а пока поклонники франшизы довольствуются коротким тизером.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Происшествия
В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие
В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Культура
Ветераны стали первыми зрителями нового фильма «Ржев»
В Тверской области состоялась премьера фильма «Ржев». Первыми фильм увидели ветераны Великой Отечественной войны.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Общество
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Футбол
Месси забил победный гол в матче «Барселоны» против «Атлетико»
Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Происшествия
«Лиза Алерт» намерена прекратить поиски пропавшего Артура Шмыглева
«Лиза Алерт» намерена прекратить поиски пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева. Такое решение может быть принято сегодня-завтра.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Музыка
Егор Крид сломал палец на съёмках клипа
Политика
В Абхазии отправили в отставку генпрокурора и его заместителя
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник отправил в отставку главу МВД Гарри Аршбу, занимавшего этот пост с 2017 года, и назначил его заместителя Левана Кварацхелия исполняющим обязанности министра внутренних дел.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.