Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Их можно оформить до 15 и 31 января включительно.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новости12:40

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

RT на русском11:47

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБК10:18

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомости06:42

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета06:02

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Service05:41

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфакс05:21
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Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Путин расширил полномочия госинспекторов труда

Если суд признает предписание законным, то не позднее месяца после его вступления в силу госинспектор труда может принудительно взыскать долги по зарплате от имени ФССП.
Piter.tv 08:55
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Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР

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Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
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Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
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«Холодное сердце 2» стартовало в России с рекордами

Мультфильм "Холодное сердце 2" стартовал в России и странах СНГ с рекордными результатами.
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В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС

В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС муниципального уровня.
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Дзюба резко ответил на оскорбления фанатов «Спартака»

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Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
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Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Lenta.ru 06:48
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В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
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Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Российский писатель, филолог, публицист Захар Прилепин, принимавшийся участие в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины на стороне вооруженных формирований ДНР, обвинил писателя Дмитрия Быкова в "банальном фашизме" и создании "манифеста расизма".
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Гончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала»

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МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

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«Традиции»: Глушаков сходил в баню с футболистами «Спартака»

На снимке рядом с Глушаковым стоят футболисты "Спартака": вратарь Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко и Илья Гапонов.
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ВОЗ: Заболеваемость раком в мире может вырасти на 30%

Заболеваемость раком в мире может значительно вырасти почти на треть.
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На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
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