Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Их можно оформить до 15 и 31 января включительно.

Политика Зеленский предупредил, что последует за войной в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов урегулировать ситуацию на Донбассе только мирным путем, так как за войной в регионе может разразиться «тотальная война» в Европе.

Музыка На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.

Общество Путин расширил полномочия госинспекторов труда Если суд признает предписание законным, то не позднее месяца после его вступления в силу госинспектор труда может принудительно взыскать долги по зарплате от имени ФССП.

Политика Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Армия и оружие Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.

Политика Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.

Политика Захар Прилепин обвинил Дмитрия Быкова в «банальном фашизме» Российский писатель, филолог, публицист Захар Прилепин, принимавшийся участие в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины на стороне вооруженных формирований ДНР, обвинил писателя Дмитрия Быкова в "банальном фашизме" и создании "манифеста расизма".

Политика МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в стране и вручило ему ноту протеста из-за интервью, в котором он заявлял об автономии национального меньшинства на западной Украине и блокировании деятельности комиссии Украина-НАТО, сообщается на сайте украинского МИД.