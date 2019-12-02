Экономика
Российская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Их можно оформить до 15 и 31 января включительно.
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Общество
Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Политика
Зеленский предупредил, что последует за войной в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов урегулировать ситуацию на Донбассе только мирным путем, так как за войной в регионе может разразиться «тотальная война» в Европе.
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Здоровье
Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам
Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
Музыка
На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак
На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Общество
Путин расширил полномочия госинспекторов труда
Если суд признает предписание законным, то не позднее месяца после его вступления в силу госинспектор труда может принудительно взыскать долги по зарплате от имени ФССП.
Экономика
Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР
С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Кино
«Холодное сердце 2» стартовало в России с рекордами
Мультфильм "Холодное сердце 2" стартовал в России и странах СНГ с рекордными результатами.
Происшествия
В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС
В Оренбурге после обрушения моста введен режим ЧС муниципального уровня.
Футбол
Дзюба резко ответил на оскорбления фанатов «Спартака»
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Гаджеты
В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Политика
Захар Прилепин обвинил Дмитрия Быкова в «банальном фашизме»
Российский писатель, филолог, публицист Захар Прилепин, принимавшийся участие в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины на стороне вооруженных формирований ДНР, обвинил писателя Дмитрия Быкова в "банальном фашизме" и создании "манифеста расизма".
Футбол
Гончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала»
Политика
МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в стране и вручило ему ноту протеста из-за интервью, в котором он заявлял об автономии национального меньшинства на западной Украине и блокировании деятельности комиссии Украина-НАТО, сообщается на сайте украинского МИД.
Футбол
«Традиции»: Глушаков сходил в баню с футболистами «Спартака»
На снимке рядом с Глушаковым стоят футболисты "Спартака": вратарь Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко и Илья Гапонов.
Здоровье
ВОЗ: Заболеваемость раком в мире может вырасти на 30%
Заболеваемость раком в мире может значительно вырасти почти на треть.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».