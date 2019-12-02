Экономика

Накануне.RuНакануне.RuСбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк со 2 декабря запустил два сезонных вклада с повышенными ставками. Вклад "Новогодний бонус" смогут открыть любые клиенты до 15 января 2020 года включительно. Его ставка при сроке от 4 до 9 месяцев составит 4,85% годовых, при сроке 9 месяцев - 5,25%.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новостивчера в 12:40

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Serviceвчера в 05:41

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБКвчера в 10:18

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомостивчера в 06:42

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газетавчера в 06:02

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

RT на русскомвчера в 11:47

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфаксвчера в 05:21
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

Российская газета 06:10
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 03:10
Общество

Два россиянина арестованы в США за попытку обойти санкции

Кроме двух россиян обвинения в попытке обойти антироссийские санкции предъявлены также двум итальянцам и гражданину США.
BFM.ru 11:08
Гаджеты

В Россию привезли телефон «как у новых русских» с огромной антенной

iXBT.com 11:00
Экономика

Сбербанк зафиксировал двукратный рост мезонинных сделок

В мае этого года в ответ на принятие изменений в закон о долевом строительстве на рынок Сбербанком был выведен коробочный кредитный продукт «Проектный бридж», который стал пользоваться популярностью у клиентов — каждая четвертая мезонинная сделка банка в текущем году реализована с ним.
РБК 07:51
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Религия

4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы

В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Фома вчера в 16:50
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал 07:31
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе

Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Эхо Москвы 11:03
Происшествия

Появилось видео последствий нападения на полицейского в Мытищах

РБК 09:14
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Происшествия

Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлели момент обрушения моста в Оренбурге, произошедшего вечером в минувший понедельник, 2 декабря.
Вести.Ru 04:14
Авто

В России попали под отзыв 24 автомобиля Volkswagen

Немецкая компания Volkswagen из-за проблем с подушками безопасности отзывает в России 24 автомобиля Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat CC.
Автоновости дня вчера в 09:04
Происшествия

Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов

Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
Труд 10:33
Шоу-бизнес

Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
Телепрограмма 10:32
Автоспорт

Квят стал третьим в первый день тестов в Абу-Даби

Финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время в первый день шинных тестов в Абу-Даби.
Sportbox.RU 10:06
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Культура

Пушкинский музей на выставке покажет редчайшие работы Гейнсборо

Экспозиция включает редчайшие произведения, некоторые из которых крайне редко, а то и вовсе не покидали зарубежные музеи, сообщила на пресс-показе выставки в понедельник директор Пушкинского музея Марина Лошак.
ТАСС вчера в 05:40
Общество

Бывший украинский нардеп Онищенко задержан в Германии

Бывший народный депутат Александр Онищенко был задержан в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Взгляд.ру 11:04
Общество

Тестовый режим открытого неба могут ввести в Пулково с 1 января

Вопрос введения режима открытого неба в Пулково стал обсуждаться только в этом году.
ТАСС 10:27
Армия и оружие

Путин назвал долю современного вооружения ВМФ России

Rambler News Service 08:25
Общество

В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом

В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.
RT на русском 10:54
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 11:16
Политика

Путин подписал закон об иностранных агентах

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.
Кривое-зеркало.ру 00:19
Происшествия

В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

Известия 03:15
Политика

Трамп назвал важным предстоящий саммит в «нормандском формате»

Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.
ТАСС 10:28
Политика

Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки

Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
Lenta.ru 10:54
Политика

Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
BFM.ru 10:09
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