Экономика
Mockva.ruСбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам с повышенными ставками
Сбербанк объявил о запуске двух новогодних вкладов с повышенной ставкой, которые можно будет оформить до 15 и 31 января включительно, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В акции, как уточняется, участвуют вклад «Новогодний бонус» и депозит «Выгодный старт».
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Происшествия
При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница
В Одессе скончалась женщина 1976 года рождения, пострадавшая в результате пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Шоу-бизнес
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Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Политика
Германия выслала двух сотрудников российского посольства
МИД Германии принял решение выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине, говорится на официальной странице ведомства в Тwіттеr.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Технологии
Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram
Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Политика
Зеленский хочет провести обмен удерживаемыми лицами до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы до конца текущего года провести в Донбассе большой обмен удерживаемыми лицами.
Общество
В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ
В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
СК назвал пилота единственным виновным в деле о сгоревшем SSJ100
Космос
В США констатировали агонию России как космической державы
Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Происшествия
Банда железнодорожников под Тверью грабила вагоны, их будут судить
Сегодня, 4 декабря, суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух участников банды, машиниста локомотивного депо «Ржевское» Артема Егорова и жителя города Ивана Митькова.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Общество
Россиянам разрешили ходить в бассейны без справки
Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок.
Политика
Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе
В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
Футбол
Президент УЕФА назвал VAR бардаком
Президент УЕФА Александер Чеферин назвал систему видеопомощи рефери (VAR) бардаком, признавшись, что отрицательно относится к ней.
Политика
В Кремле оценили решение НАТО увеличить оборонный бюджет
Увеличение оборонных расходов стран НАТО подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка
Транспорт
Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту
Жители Крыма стали очевидцами того, как двухэтажный пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту через Керченский пролив.
Общество
В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»
В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
Здоровье
Строительство новой поликлиники в Коломне завершится в 2022 году
«Завершить строительство объекта здравоохранения планируется в 2022 году», - отметил Владимир Локтев.
Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Происшествия