Экономика

Mockva.ruСбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам с повышенными ставками

Сбербанк объявил о запуске двух новогодних вкладов с повышенной ставкой, которые можно будет оформить до 15 и 31 января включительно, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В акции, как уточняется, участвуют вклад «Новогодний бонус» и депозит «Выгодный старт».
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