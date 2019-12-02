Сбербанк объявил о запуске двух новогодних вкладов с повышенной ставкой, которые можно будет оформить до 15 и 31 января включительно, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В акции, как уточняется, участвуют вклад «Новогодний бонус» и депозит «Выгодный старт».

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам с повышенными ставками

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