Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

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Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
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Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

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