Экономика
Российская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк предлагает новые сезонные вклады «Выгодный старт» и «Новогодний бонус»
ИА БанкИнформСервис03:12
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество
В Кремле не знают о «расследовании» по журналистке Аскер-Заде
В Кремле не в курсе "расследования" ФБК в отношении телеведущей Наили Аскер-Заде и не могут его прокомментировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Жириновский признался, что пробовал наркотики
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики.
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
Происшествия
Фельдшеру в Братске понадобился интернет для определения диагноза
В городе Братск Иркутской области фельдшер, приехавшая на вызов к больному ребенку, не смогла сама поставить диагноз и воспользовалась для этого интернетом.
Общество
Эксперт рассказал о схемах мошенничества в «Черную пятницу»
Россияне за три дня распродаж "Черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем год назад, озвучил РИА Новости подсчеты президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Политика
Зеленский прокомментировал транзит российского газа через Украину
Газопровод "Северный поток-2" ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту российского газа через Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без мамы
Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина отметила свой первый день рождения без мамы. 1 декабря Вере исполнилось 13 лет.
Происшествия
В Ингушетии произошла массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии на турнире по боевому самбо произошла массовая драка.
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Космос
«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик
Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Осенний шторм в Эстонии изменил концепцию охраны границы с Россией
Пронесшийся в конце октября в Эстонии шторм заставил пограничников пересмотреть концепцию охраны границы с Россией.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак
Найти свободный угол для Константина оказалось сложной задачей, в связи с чем муж пока вынужден жить на съемной квартире недалеко от своего театра.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Спорт
Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 января
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 8 января в Стамбуле готовятся контакты Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Политика
Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»
Решение о смене руководства стратегических энергетических предприятий Украины принято, заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ
Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
Футбол
Алиханов: «На стадион „Калининград“ может вернуться пиво»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, рассказал каким образом может окупать себя стадион «Калининград», когда перейдёт в собственность правительства региона.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Футбол
Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча»
Недавно аргентинского футболиста признали лучшим плеймейкером мира, а теперь он претендует на привычную награду, которую получил впервые 10 лет назад.
Экономика
Приостановлена лицензия страховщика туроператоров
Банк России сообщил о приостановлении с 1 декабря действия лицензии страховой компании «Орбита», с которой у 53 туроператоров были заключены договоры.