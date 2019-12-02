Экономика
ИнтерфаксСбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По вкладу "Новогодний бонус" максимальная ставка составит 5,25% при размещении средств на 9 месяцев. Депозит можно открыть до 15 января 2020 года.
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Сбербанк предлагает новые сезонные вклады «Выгодный старт» и «Новогодний бонус»
ИА БанкИнформСервис03:12
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Армия и оружие
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Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Спорт
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На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Общество
Траты россиян в «черную пятницу» в онлайн-магазинах выросли на 30%
В этом году в России «черная пятница» состоялась в седьмой раз.
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По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Общество
Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР
Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
Общество
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В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
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Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir
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Известная певица Настя Каменских, выступающая на сцене в дуэте вместе со своим супругом Потапом и сольно, завоевала главный приз в номинации «Певица года» на одном из самых престижных в Украине мероприятий M1 Music Awards.
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Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Здоровье
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Общество
Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда
В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Политика
Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
Здоровье
Заболеваемость раком в мире может вырасти почти на треть
Статистика показывает, что ежегодно в мире выявляется более 18 миллионов случаев заболеваемости рака, половина пациентов умирает.
Политика
Власти Украины объявили о смене руководства «Укрэнерго» и «Нафтогаза»
Глава министерства энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 декабря: "Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании".
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
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Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Общество
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Все три лекарства являются жизненно необходимыми, однако очень часто используются в качестве наркотиков.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Культура
Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы
30 ноября в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится второй показ премьерного фильма «Ржев».