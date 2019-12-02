Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По вкладу "Новогодний бонус" максимальная ставка составит 5,25% при размещении средств на 9 месяцев. Депозит можно открыть до 15 января 2020 года.

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

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