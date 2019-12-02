Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По вкладу "Новогодний бонус" максимальная ставка составит 5,25% при размещении средств на 9 месяцев. Депозит можно открыть до 15 января 2020 года.
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Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета06:02

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

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Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях

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Rambler News Service05:41

Сбербанк предложил два сезонных вклада

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Сбербанк предлагает новые сезонные вклады «Выгодный старт» и «Новогодний бонус»

ИА БанкИнформСервис03:12
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Полицейские задержали организатора оскорбительных кричалок в адрес питерского «Зенита» и форварда клуба Артема Дзюбы.
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В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
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Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir

Представители AMD не скрывают намерения представить 7-нм мобильные процессоры в 2020 году, но основная часть информации об их возможных характеристиках поступает из неофициальных источников.
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Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
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Заболеваемость раком в мире может вырасти почти на треть

Статистика показывает, что ежегодно в мире выявляется более 18 миллионов случаев заболеваемости рака, половина пациентов умирает.
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Власти Украины объявили о смене руководства «Укрэнерго» и «Нафтогаза»

Глава министерства энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 декабря: "Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании".
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Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
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Общество

Три аптечных препарата приравняли к наркотикам

Все три лекарства являются жизненно необходимыми, однако очень часто используются в качестве наркотиков.
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«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей

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Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы

30 ноября в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится второй показ премьерного фильма «Ржев».
КП - Тверь 30 ноября в 04:43
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