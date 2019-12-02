Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По вкладу "Новогодний бонус" максимальная ставка составит 5,25% при размещении средств на 9 месяцев. Депозит можно открыть до 15 января 2020 года.
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Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомости02 декабря в 06:42

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

RT на русском02 декабря в 11:47

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБК02 декабря в 10:18

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новости02 декабря в 12:40

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета02 декабря в 06:02

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Service02 декабря в 05:41

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфакс02 декабря в 05:21
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На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

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В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

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WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

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РБК вчера в 17:04
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На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар

Коммерсантъ 01:55
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WADA обновило стандарт по тестированию и расследованиям

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В Белгороде в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.
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ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
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Количество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех

Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех.
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Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Месси объяснил, в чем разница между ним и Роналду

Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси рассказал, чем он отличается от Криштиану Роналду.
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В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
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Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
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Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

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В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
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Кучеров забил победный гол в овертайме матча «Тампы» против «Нэшвилла»

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В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости вчера в 17:32
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Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
РБК 00:30
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