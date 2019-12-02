Экономика
ИнтерфаксСбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По вкладу "Новогодний бонус" максимальная ставка составит 5,25% при размещении средств на 9 месяцев. Депозит можно открыть до 15 января 2020 года.
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Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
Происшествия
В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Шоу-бизнес
Фотографии обнаженной Риты Дакоты появились в интернете
Сама певица еще не опубликовала эти фотографии в своем аккаунте, однако прокомментировала съемку.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Культура
Режиссёр «Джона Уика» снял экшен-рекламу iPhone 11 об игре в снежки
Американский режиссёр Дэвид Литч, известный по своим работам над фильмами «Джон Уик», «Дэдпул 2» и «Хоббс и Шоу», снял рекламу iPhone в стиле экшен о детях, играющих в снежки.
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
Происшествия
На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар
Спорт
WADA обновило стандарт по тестированию и расследованиям
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало пересмотренный Международный стандарт по тестированию и расследованиям (ISTI).
Происшествия
В жилом доме в Белгороде взорвался газ
В Белгороде в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Футбол
Количество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех
Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Происшествия
На Камчатке стая собак напала на девочку
На Камчатке собаки напали на девочку.
Футбол
Месси объяснил, в чем разница между ним и Роналду
Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси рассказал, чем он отличается от Криштиану Роналду.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Хоккей
Кучеров забил победный гол в овертайме матча «Тампы» против «Нэшвилла»
Происшествия
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Политика
США вновь отказали в выдаче виз российской делегации
Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
Армия и оружие
Государственные испытания броневика «Атлет» начнутся весной
"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
Единоборства
Бойцы ММА одновременно отправили друг друга в нокдаун
Во время боя между 22-летним Эдером Лопесом и 31-летним Диего Невешем произошел двойной нокдаун.
Происшествия
Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии
"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Общество
Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального
Общество
Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье
Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.