Экономика
Mockva.ruСбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам с повышенными ставками
Сбербанк объявил о запуске двух новогодних вкладов с повышенной ставкой, которые можно будет оформить до 15 и 31 января включительно, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В акции, как уточняется, участвуют вклад «Новогодний бонус» и депозит «Выгодный старт».
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Происшествия
На Урале отец обвиняемого в массовом ДТП подменил его анализы своими
По данным правоохранителей, отец подозреваемого подменил его анализы своими, чтобы исследование не показало наличия алкоголя в организме отпрыска.
Транспорт
Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Общество
Путин заморозил рост довольствия для расчёта военных пенсий
Как сообщает ТАСС, действие нормы, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера», приостанавливается до 1 января 2021 года.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Общество
Принят закон об электронных трудовых книжках в России
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение генпрокуратура Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
Общество
Продюсер группы «Грибы» рассказал об отношении к войне в Донбассе
Украинский продюсер Юрий Бардаш, известный по работе с группами Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы», в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал, как относится к войне в Донбассе и к ситуации на Украине в целом.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России
Приближение НАТО к российским границам представляет потенциальную угрозу безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Экономика
Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России
Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса.
Энергетика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил акции и скидки на покупку автомобилей Lada
Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).
Общество
Тестовый режим открытого неба могут ввести в Пулково с 1 января
Вопрос введения режима открытого неба в Пулково стал обсуждаться только в этом году.
Политика
Три партии в Раде предъявили требования к власти перед встречей «нормандской четверки»
Заявление было оглашено тремя представителями политических сил во вторник.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Происшествия
Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии
Необычную попытку мошенничества зафиксировали российские пограничники близ границы с Финляндией: гражданин одной из стран СНГ пытался убедить четверых уроженцев Южной Азии, что перевел их через границу России и ЕС, которую обозначил собственноручно изготовленными пограничными столбами.
Общество
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Здоровье
В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»
В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Политика
Трамп назвал важным предстоящий саммит в «нормандском формате»
Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.
Происшествия
Открытое горение в мебельном центре в Кемерове удалось ликвидировать
По данным МЧС, открытое горение на площади 600 квадратных метров в мебельном центре в Заводском районе Кемерова удалось ликвидировать.
Футбол
ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии
ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику.
Общество
Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом
В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.
Автоспорт
Росс Браун: Отказ DRS показал необходимость перемен
В воскресной гонке из-за технических проблем DRS была недоступна на протяжении почти 20 кругов, что подчёркивает необходимость перемен, которые позволят гонщикам вплотную бороться друг с другом.
Политика
Захарова ответила Украине, готовой принять пару российских областей
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное блюдо новогоднего стола
«Вечерняя Москва» решила выяснить у диетолога Елены Соломатиной, какое из новогодних блюд самое вредное и как провести ночь с 31 декабря на 1 января с наименьшим ущербом для ЖКТ.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.