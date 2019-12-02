Экономика
ИнтерфаксСбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По вкладу "Новогодний бонус" максимальная ставка составит 5,25% при размещении средств на 9 месяцев. Депозит можно открыть до 15 января 2020 года.
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Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
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В Ростовской области полицейский застрелил угрожавшего патрулю мужчину
В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, который открыл по патрулю огонь из пистолета.
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«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU
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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Ранее Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать.
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Голубев рассказал о работе Быковской и презумпции невиновности
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Политика
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Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
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Иски к оппозиционерам за протесты 27 июля и 3 августа оказались в распоряжении «Ъ»
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав
Этап "площадка" исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол, сообщил в среду журналистам замначальника ГУОБДД России Олег Понарьин.
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Сестра Роналду отругала ван Дейка за шутку про Криштиану
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Рынок электрокаров в России вырос более чем в 2,5 раза
Продажи новых автомобилей на электротяге по итогам января-октября выросли в 2,7 раза, до 297 единиц.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
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Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Российский актёр Дмитрий Певцов раскритиковал высказывание Владимира Познера об абортах, сообщает РБК.
Политика
Оборонные расходы НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году – Столтенберг
Расходы на оборону стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) вырастут в 2020 году на $130 млрд и на $400 млрд к 2024 году.
Политика
Трамп представил в Лондоне выход Франции из НАТО и удивился Макрону
Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, 3 декабря, перед открытием саммита НАТО в Лондоне, что он может представить выход Франции из Североатлантического альянса, но этот шаг Парижа был бы «удивителен», поскольку именно Пятая республика нуждается в большей защите, чем кто-либо другой в военном блоке.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Общество
Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви
Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
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Вучич заявил, что Сербия попросит у России помощи в снабжении газом
Сербия нуждается в дополнительных объемах газа по подходящей цене, в чем рассчитывает на помощь России, заявил президент страны Александр Вучич перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
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Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
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Опубликовано изображение обновленного Hyundai Solaris для России
Предполагается, что серийное производство обновленного Hyundai Solaris для нашего рынка запустят в начале 2020 года, а значит, и старт продаж тоже можно ждать в первом или втором квартале будущего года.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».