Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По вкладу "Новогодний бонус" максимальная ставка составит 5,25% при размещении средств на 9 месяцев. Депозит можно открыть до 15 января 2020 года.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новости02 декабря в 12:40

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RT на русском02 декабря в 11:47

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомости02 декабря в 06:42

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РБК02 декабря в 10:18

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газета02 декабря в 06:02

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Service02 декабря в 05:41

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфакс02 декабря в 05:21
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На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Расходы на оборону стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) вырастут в 2020 году на $130 млрд и на $400 млрд к 2024 году.
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Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, 3 декабря, перед открытием саммита НАТО в Лондоне, что он может представить выход Франции из Североатлантического альянса, но этот шаг Парижа был бы «удивителен», поскольку именно Пятая республика нуждается в большей защите, чем кто-либо другой в военном блоке.
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