Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации. По вкладу "Новогодний бонус" максимальная ставка составит 5,25% при размещении средств на 9 месяцев. Депозит можно открыть до 15 января 2020 года.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Общество ГИБДД разрешила размещать специальный знак на автомобилях с детьми Ранее Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать.

Политика WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав Этап "площадка" исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол, сообщил в среду журналистам замначальника ГУОБДД России Олег Понарьин.

Политика Трамп представил в Лондоне выход Франции из НАТО и удивился Макрону Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, 3 декабря, перед открытием саммита НАТО в Лондоне, что он может представить выход Франции из Североатлантического альянса, но этот шаг Парижа был бы «удивителен», поскольку именно Пятая республика нуждается в большей защите, чем кто-либо другой в военном блоке.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Общество Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

Политика Вучич заявил, что Сербия попросит у России помощи в снабжении газом Сербия нуждается в дополнительных объемах газа по подходящей цене, в чем рассчитывает на помощь России, заявил президент страны Александр Вучич перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

Авто Опубликовано изображение обновленного Hyundai Solaris для России Предполагается, что серийное производство обновленного Hyundai Solaris для нашего рынка запустят в начале 2020 года, а значит, и старт продаж тоже можно ждать в первом или втором квартале будущего года.