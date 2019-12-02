Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новостивчера в 12:40

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газетавчера в 06:02

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБКвчера в 10:18

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомостивчера в 06:42

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

RT на русскомвчера в 11:47

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Serviceвчера в 05:41

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфаксвчера в 05:21
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Общество

Неизвестные написали на белом медведе «Т-34» на Чукотке

VSE42.RU вчера в 22:39
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 06:46
Политика

Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны

Резолюция призывает Израиль покинуть всю оккупированную часть сирийских Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
РИА Новости 17:46
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru 16:17
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Наука

Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет

Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
РИА Новости 12:44
Политика

В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»

США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
RT на русском 12:19
Футбол

Лионель Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч».
LiveResult.Ru вчера в 17:28
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма 09:30
Футбол

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Известия 17:22
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Россия – Культура 01 декабря в 12:15
Здоровье

Второй сахалинский близнец вылетел в Москву на трансплантацию почки

11-месячного Виталия Кузнецова, которому необходима пересадка почки, сегодня, 3 декабря, отправили самолетом в Москву.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 22:37
Экономика

Немецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России

Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК.
REGNUM 13:38
Политика

Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки

Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
Lenta.ru 10:54
Происшествия

В Татарстане мужчина убил жену, пасынка и маленького сына

Российская газета 02:48
Космос

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
РБК 05:13
Футбол

Уткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»

Bobsoccer 06:15
Политика

Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США

Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 16:59
Политика

Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе

Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Эхо Москвы 11:03
Экономика

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет.
News.ru 07:46
Культура

Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру вчера в 10:43
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru вчера в 04:24
Авто

Рынок новых электрокаров в России вырос примерно в три раза

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года владельцами новеньких электромобилей в России стали 297 человек – это в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года который составил 112 единиц авто.
Тарантас Ньюс 09:51
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби

Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Абу-Даби — последнего этапа Формулы 1 в 2019 году.
Bethub.org вчера в 11:08
Происшествия

Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом.
ТАСС 06:42
Общество

На Сахалине из-за метели закрыты для проезда дороги

REGNUM 00:42
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс 01 декабря в 14:53
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.
Политика Сегодня 03:41
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