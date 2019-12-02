Экономика
Российская газетаСбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
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Общество
Неизвестные написали на белом медведе «Т-34» на Чукотке
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Политика
Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
Резолюция призывает Израиль покинуть всю оккупированную часть сирийских Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Наука
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
Политика
В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»
США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
Футбол
Лионель Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч»
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч».
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Футбол
Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком
Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Здоровье
Второй сахалинский близнец вылетел в Москву на трансплантацию почки
11-месячного Виталия Кузнецова, которому необходима пересадка почки, сегодня, 3 декабря, отправили самолетом в Москву.
Экономика
Немецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России
Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК.
Политика
Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки
Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
Происшествия
В Татарстане мужчина убил жену, пасынка и маленького сына
Космос
NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»
Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
Футбол
Уткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»
Политика
Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США
Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Политика
Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе
Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Экономика
Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков
Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет.
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Авто
Рынок новых электрокаров в России вырос примерно в три раза
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года владельцами новеньких электромобилей в России стали 297 человек – это в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года который составил 112 единиц авто.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Абу-Даби — последнего этапа Формулы 1 в 2019 году.
Происшествия
Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя
Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.