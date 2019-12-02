Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Вклад "Новогодний бонус" действует для всех клиентов банка с 2 декабря по 15 января 2020 года.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новостивчера в 12:40

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфаксвчера в 05:21

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБКвчера в 10:18

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомостивчера в 06:42

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газетавчера в 06:02

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Serviceвчера в 05:41

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

RT на русскомвчера в 11:47
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RuNews24.ru вчера в 10:49
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США снова не выдали визы российской делегации

Члены делегация Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии не получили визы.
Коммерсантъ 20:46
Политика

Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
Инфорос вчера в 03:46
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РИА Новости 08:00
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Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

РБК 21:30
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Взгляд.ру 01 декабря в 02:28
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Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Происшествия

СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке

Следственный комитет организовал проверку в связи с сообщениями СМИ о нападении стаи бродячих собак на школьницу в городе Вилючинске Камчатского края.
RT на русском 20:34
Общество

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Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
REGNUM 19:05
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В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
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Происшествия

Локализован крупный пожар в мебельном центре в Кемерове

Локализован крупный пожар в мебельном центре в Кемерове. Четыре человека пострадали, восемь спасены, сообщает МЧС.
Авторадио 10:49
Общество

Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе

Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
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Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия 21:00
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Гаджеты

Apple собирается выпускать iPhone дважды в год

Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год.
Реальное время 10:26
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM вчера в 04:34
Происшествия

Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске

Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.
Российская газета 20:53
Гаджеты

Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

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Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 01:43
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери

Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Пятый канал 01 декабря в 23:08
Экономика

Панорамный ресторан и популярный фитнес-центр появятся в новом ТРЦ Благовещенска

Торговый центр «Европейский» начала строить компания «Дальсвет проект», однако через пару лет остановила работы и позже была признана банкротом.
Амурская правда вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания 10:17
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Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео

Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
РИА Новости 06:22
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Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
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Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе

28 ноября на Украине начали действовать новые правила пересечения линии соприкосновения с Донбассом, которые упрощают въезд для несовершеннолетних лиц.
RuNews24.ru 01 декабря в 06:55
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Трамп заявил о праве США на сирийскую нефть

США имеют право распоряжаться сирийской нефтью, так как американские войска не дают боевикам захватить контроль над месторождениями, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в преддверии саммита НАТО.
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Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru 14:58
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Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards

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