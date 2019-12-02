Экономика
РИА НовостиСбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Вклад "Новогодний бонус" действует для всех клиентов банка с 2 декабря по 15 января 2020 года.
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Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Политика
США снова не выдали визы российской делегации
Члены делегация Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии не получили визы.
Политика
Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, передает РИА "Новости".
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Происшествия
СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке
Следственный комитет организовал проверку в связи с сообщениями СМИ о нападении стаи бродячих собак на школьницу в городе Вилючинске Камчатского края.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Гаджеты
В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme
Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
Происшествия
Локализован крупный пожар в мебельном центре в Кемерове
Локализован крупный пожар в мебельном центре в Кемерове. Четыре человека пострадали, восемь спасены, сообщает МЧС.
Общество
Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе
Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Гаджеты
Apple собирается выпускать iPhone дважды в год
Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске
Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери
Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Экономика
Панорамный ресторан и популярный фитнес-центр появятся в новом ТРЦ Благовещенска
Торговый центр «Европейский» начала строить компания «Дальсвет проект», однако через пару лет остановила работы и позже была признана банкротом.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Транспорт
Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
28 ноября на Украине начали действовать новые правила пересечения линии соприкосновения с Донбассом, которые упрощают въезд для несовершеннолетних лиц.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Армия и оружие
Трамп заявил о праве США на сирийскую нефть
США имеют право распоряжаться сирийской нефтью, так как американские войска не дают боевикам захватить контроль над месторождениями, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в преддверии саммита НАТО.
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.