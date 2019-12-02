Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Вклад "Новогодний бонус" действует для всех клиентов банка с 2 декабря по 15 января 2020 года.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новостивчера в 12:40

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

RT на русскомвчера в 11:47

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Serviceвчера в 05:41

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомостивчера в 06:42

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газетавчера в 06:02

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБКвчера в 10:18

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфаксвчера в 05:21
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Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru вчера в 18:03
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Здоровье

В Коломне женщина родила девятого ребенка

Общественное телевидение России вчера в 09:34
Политика

«Ведомости»: на выборы в Госдуму могут допустить больше партий для помощи ЕР

В администрации президента обсуждается идея допустить на выборы в Госдуму 2021 года больше малых партий.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 13:34
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Шоу-бизнес

У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких

StarHit.ru 01 декабря в 13:00
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело вчера в 20:50
Культура

В США умерла актриса Шелли Моррисон

RT на русском вчера в 10:31
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

Piter.tv 01 декабря в 23:42
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru вчера в 11:52
Хоккей

«Авангард» подтвердил подписание Гарипова

Чемпионат 01 декабря в 09:18
Наука

Употребление кофе предотвращает старение мозга

В результате специалисты установили, что напитки с высоким содержанием кофеина позволяют предотвратить старение мозга.
МедиаПоток 01 декабря в 07:17
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Энергетика

Цены на нефть растут во вторник утром

Нефтяные котировки растут во вторник утром на мировом товарном рынке в рамках коррекции после снижения при закрытии предыдущей торговой сессии.
Московский Комсомолец вчера в 21:27
Экономика

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости вчера в 02:11
Космос

Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса

Lenta.ru вчера в 02:40
Армия и оружие

Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что военные международной коалиции во главе с США вернулись на северо-востоке Сирии.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.
Известия вчера в 20:41
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
Авто

Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет

Tvoe-avto.com 30 ноября в 15:02
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва вчера в 14:44
Политика

Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»

По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
РБК вчера в 13:17
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Общество

Астронавт США Хейг рассказал о чувстве гордости из-за ордена Мужества

Известия вчера в 22:26
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