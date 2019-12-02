Экономика
РИА НовостиСбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Вклад "Новогодний бонус" действует для всех клиентов банка с 2 декабря по 15 января 2020 года.
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Авто
ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже
Общество
«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов
По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.
Политика
В Париже заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на введение Францией цифрового налога США могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний, что в общей сложности составит сумму порядка $2,4 млрд.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Музыка
Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards
Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards.
Кино
В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»
Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Политика
WSJ увидела в «Силе Сибири» серьёзную помеху для США
Запуск газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, не только укрепит связи Москвы и Пекина, но и станет помехой для Вашингтона в поставках сжиженного природного газа из США в КНР.
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель заявил, что его отстранили от работы в международной компании Acronis в Германии, сообщил РБК.
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Армия и оружие
Эрдоган угрожает бойкотом планам НАТО по защите Польши и Балтии
Анкара не будет поддерживать планы НАТО, связанных с защитой Польши и стран Балтии, если в альянсе не признают, что Силы самообороны сирийских курдов – это террористическая организация.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов в РФ
Экс-глава Министерства экономики Андрей Нечаев назвал причину обесценивания вкладов россиян в годы перестройки.
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Футбол
Ван Дейк ответил сравнившему его с Роналду журналисту
Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, занявший второе место в голосовании за "Золотой мяч" в 2019 году, ответил британскому жуорналисту Пирсу Моргану.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.