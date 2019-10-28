Экономика
BFM.ruСбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка. Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Для этого нужно указать номер счета и SWIFT-код.
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Политика
В СФ предложили сажать на 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что максимальное наказание за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете могло бы составить до 15 лет лишения свободы.
Российская газета 09:13
Фигурное катание
Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп
В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Bethub.org вчера в 16:36
Общество
Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»
Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также основателя ФБК Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн руб. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter.
РБК 09:22
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.
RuNews24.ru 05:43
Общество
Песков не стал комментировать смерть Буковского
Как передавало ИА REGNUM, Владимир Буковский после продолжительной болезни умер 28 октября в Кембридже в Великобритании.
REGNUM 07:15
Политика
Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии
Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Эхо Москвы вчера в 13:37
Политика
В полиции заявили, что националистов не будут выселять из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил изданию "Левый берег", что представителей "Национального корпуса" не собираются выгонять из поселка Золотое.
РИА Новости 09:01
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
RT на русском 07:05
Общество
Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.
Национальная служба новостей 25 октября в 10:00
Происшествия
В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае
В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.
Газета.Ru 05:07
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
REGNUM вчера в 22:40
Политика
Украина намерена выполнить решение ВТО по спору с РФ
Сегодня Украина сделала заявление, что намерена выполнить требования ВТО по поводу пошлин на российский нитрат аммония.
Московский Комсомолец 09:16
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Общество
В России разрешат строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Финмаркет 04:00
Общество
Медведев поручил создать игорную зону в Ялте
Распоряжение датировано 22 октября 2019 года. В 2016 году глава Крыма анонсировал создание игорной зоны в республике.
Газета.Ru 04:28
Общество
RT опубликовал комментарии сотрудников ряда СМИ о своей работе
Сайт телеканала RT опубликовал комментарии представителей ряда средств массовой информации об особенностях своей работы.
Парламентская газета 06:52
Происшествия
В Томской области пропала семья с годовалым ребенком
Полиция разыскивает пропавшую в Томской области семью с годовалым ребенком, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 00:55
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Второй подтверждает, что «плановых отставок осенью пока не планируется», и напоминает о проблемах Александра Беглова, назначенного осенью 2018 г. врио губернатора Санкт-Петербурга вместо Георгия Полтавченко.
Ведомости вчера в 16:52
Политика
Зеленский назначил нового главу Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.
Rambler News Service 09:00
Кино
Новых «Пиратов Карибского моря» напишет автор «Чернобыля»
Телеканал 360° 26 октября в 10:00
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 08:59
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09