Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка. Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Для этого нужно указать номер счета и SWIFT-код.

Сбербанк запустил переводы по всему миру

Культура Жителям Камчатки впервые представят полотна Никаса Сафронова Персональная выставка Заслуженного художника России Никаса Сафронова «Избранное» откроется в Камчатском краевом художественном музее 1 ноября, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минкульте.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Происшествия Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы Всего, по данным следствия, за ремонт автобусов аффилированной компании было перечислено 54 млн руб. По мнению СКР, таким образом бюджету Владивостока был причинен материальный ущерб, при этом были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с муниципального рынка транспортных услуг.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

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