Экономика
BFM.ruСбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка. Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Для этого нужно указать номер счета и SWIFT-код.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Киберспорт
Blizzard готовится представить Overwatch 2
Культура
Жителям Камчатки впервые представят полотна Никаса Сафронова
Персональная выставка Заслуженного художника России Никаса Сафронова «Избранное» откроется в Камчатском краевом художественном музее 1 ноября, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минкульте.
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Происшествия
В якутском селе ведутся работы по восстановлению теплоснабжения
Происшествия
Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы
Всего, по данным следствия, за ремонт автобусов аффилированной компании было перечислено 54 млн руб. По мнению СКР, таким образом бюджету Владивостока был причинен материальный ущерб, при этом были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с муниципального рынка транспортных услуг.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Политика
Основная волна губернаторских отставок перенесена на 2020 год
Большая часть губернаторских отставок планируется на весну 2020 года, сообщают «Ведомости».
Гаджеты
На ноутбуках появится Windows 10X
WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Здоровье
Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи
Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Ученые утверждают, что космос вовсе не безмолвный, у любой звезды есть свой уникальный «голос», и вместе они сливаются в огромный хор.
Космос
Программисты научат спутники уклоняться от космического мусора
Сотрудники Европейского космического агентства работают над автоматической системой уклонения спутников.
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Здоровье
В Чувашии 30 октября «Сосудистый патруль» выйдет в новый рейд
Амбулаторно-поликлинический (третий) этап реабилитации больных, перенесших сосудистую катастрофу, осуществляется мультидисциплинарной бригадой специалистов.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Армия и оружие
Главаря ИГ опознали по нижнему белью
Главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади опознали по образцу крови и кусочку нижнего белья.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Происшествия
В Британии мужчина застрял на высокой дымовой трубе
Космос