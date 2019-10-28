Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка. Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Для этого нужно указать номер счета и SWIFT-код.

Сбербанк запустил переводы по всему миру

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