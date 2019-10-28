Экономика
BFM.ruСбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка. Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Для этого нужно указать номер счета и SWIFT-код.
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Политика
«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
News.ru 18:34
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК 17:00
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
RT на русском 09:41
Футбол
Ляказетт лайкнул пост фаната «Арсенала», пославшего Джаку
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт в инстаграме поставил лайк болельщику, выразившему недовольство командой ппосле матча 10-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2).
Бомбардир.ру 07:31
Происшествия
Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
РИА Новости 18:33
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Lenta.ru вчера в 20:03
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today 18:34
Шоу-бизнес
Лолита потребовала признать свой брак фиктивным
РИА Новости 12:20
Кино
Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Мойка78 26 октября в 23:24
Политика
В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей американского конгресса проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября, сообщила газета The Washington Post.
РБК 18:04
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Российская газета 07:18
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Здоровье
Чиновников строго накажут за переезд врачей с Колымы
Руководство Колымы намерено плотно заняться вопросами медицины региона.
REGNUM 03:48
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods Pro
Ведомости 13:34
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 13:19
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня вчера в 11:42
Общество
«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции дочки «Газпрома»
Исполнительный директор "Нафтогаза" рассказал, что мера Окружного суда Амстердама была введена по иску его компании к "Газпрому".
Piter.tv 25 октября в 12:08
Политика
США готовятся вывести из-под пошлин товары из Китая на $34 млрд
Торговое представительство США рассмотрит вопрос о продлении тарифных исключений на китайский импорт объемом $34 млрд. 1 ноября оно начнет изучать возможность продления на срок до 12 месяцев ряда исключений для товаров из КНР.
Коммерсантъ 17:58
Технологии
Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
3DNews 26 октября в 15:34
Армия и оружие
Лаврентьев осудил планы США оставить войска на северо-востоке Сирии
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал планы США оставить силы на северо-востоке Сирии для защиты нефтяных месторождений.
ФАН 16:51
Авто
Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости 06:54
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Единоборства
Хантер подтвердил бой с Поветкиным
Metaratings 12:02