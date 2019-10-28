Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк запустил переводы по всему миру

Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка. Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Для этого нужно указать номер счета и SWIFT-код.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Сбербанк добавил в приложение возможность оплаты услуг за рубежом

Ведомости08:47

Сбербанк расширяет возможности переводов на счета по всему миру

Банки.ру05:32

Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру

Интерфакс06:41

В «Сбербанк онлайн» появились денежные переводы по всему миру

Rambler News Service06:19

В приложении Сбербанка появилась функция перевода в любую страну мира

News.ru06:12

Клиенты Сбербанка смогут делать переводы в любую страну мира через онлайн-приложение

ТАСС05:53

Сбербанк добавил в мобильное приложение функцию перевода денег за рубеж

РБК08:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 13:18
Политика

«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
News.ru 18:34
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК 17:00
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата

RT на русском 09:41
Футбол

Ляказетт лайкнул пост фаната «Арсенала», пославшего Джаку

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт в инстаграме поставил лайк болельщику, выразившему недовольство командой ппосле матча 10-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2).
Бомбардир.ру 07:31
Происшествия

Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки

Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
РИА Новости 18:33
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Lenta.ru вчера в 20:03
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ

Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность

Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today 18:34
Шоу-бизнес

Лолита потребовала признать свой брак фиктивным

РИА Новости 12:20
Кино

Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Мойка78 26 октября в 23:24
Политика

В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей американского конгресса проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября, сообщила газета The Washington Post.
РБК 18:04
Политика

Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России

Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Российская газета 07:18
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

Piter.tv 03:06
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Здоровье

Чиновников строго накажут за переезд врачей с Колымы

Руководство Колымы намерено плотно заняться вопросами медицины региона.
REGNUM 03:48
Гаджеты

Apple представила новые наушники AirPods Pro

Ведомости 13:34
Происшествия

Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

РБК 07:47
Армия и оружие

Собака, раненая при ликвидации аль-Багдади, идет на поправку

МИР 24 15:15
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 13:19
Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня вчера в 11:42
Общество

«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции дочки «Газпрома»

Исполнительный директор "Нафтогаза" рассказал, что мера Окружного суда Амстердама была введена по иску его компании к "Газпрому".
Piter.tv 25 октября в 12:08
Политика

США готовятся вывести из-под пошлин товары из Китая на $34 млрд

Торговое представительство США рассмотрит вопрос о продлении тарифных исключений на китайский импорт объемом $34 млрд. 1 ноября оно начнет изучать возможность продления на срок до 12 месяцев ряда исключений для товаров из КНР.
Коммерсантъ 17:58
Технологии

Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов

Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
3DNews 26 октября в 15:34
Армия и оружие

Лаврентьев осудил планы США оставить войска на северо-востоке Сирии

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал планы США оставить силы на северо-востоке Сирии для защиты нефтяных месторождений.
ФАН 16:51
Авто

Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51
Путешествия

Отдых в Турции может подорожать

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости 06:54
Кино

Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Единоборства

Хантер подтвердил бой с Поветкиным

Metaratings 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное