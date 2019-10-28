Экономика
BFM.ruСбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка. Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Для этого нужно указать номер счета и SWIFT-код.
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Футбол
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Ротор»
Сразу два бывших тренера московского «Спартака» стали кандидатами на пост нового наставника «Ротора».
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Происшествия
Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке
В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Здоровье
В Калининградской области на медоборудование потратят свыше 86 млн рублей
На приобретение нового медицинского оборудования для детских медучреждений в 2019 году из федерального и регионального бюджетов в Калининградской области суммарно будет потрачено свыше 86,2 млн рублей, сообщила сегодня, 28 октября, пресс-служба регионального правительства.
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
Гаджеты
Apple презентовала новые AirPods Pro
От первого профессионального iPhone до гейм-сервиса: что показала Apple на презентации в Купертино Напомним, на грядущей презентации Apple ожидается, что компания представит новый MacBook Pro.
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
Политика
Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Наука
Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки
Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Политика
СМИ сообщили о высылке из Болгарии российского дипломата
По данным агентства, дипломат уже покинул Болгарию. Как сообщает «РИА Новости», посольство России в Болгарии эту информацию не комментирует.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Общество
Драка произошла из-за переименования проспекта Бандеры в киевском суде
Противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича подрались в суде Киева, сообщил сайт RT со ссылкой на «Диалог.UA».
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
Общество
В Совфеде предложили сажать на 15 лет за пропаганду наркотиков в Сети
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас одобрил введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Интернете и предложил наказывать преступников лишением свободы на срок до 15 лет.