Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк запустил переводы по всему миру

Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка. Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Для этого нужно указать номер счета и SWIFT-код.
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Сбербанк добавил в приложение возможность оплаты услуг за рубежом

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Сбербанк добавил в мобильное приложение функцию перевода денег за рубеж

РБК08:01

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ТАСС05:53

В «Сбербанк онлайн» появились денежные переводы по всему миру

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Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру

Интерфакс06:41

Сбербанк расширяет возможности переводов на счета по всему миру

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