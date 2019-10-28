Экономика
BFM.ruСбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка. Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Для этого нужно указать номер счета и SWIFT-код.
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Экономика
Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики
Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Политика
Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну
Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Общество
Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала
Сагалевич отметил, что на дне Байкала находятся огромные битумные холмы, но если там пробурить нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.
Армия и оружие
Александр Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Как сообщает портал "News.ru", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден ответить на размещение американского воинского контингента в Литве.
Политика
Палата представителей США проголосует по процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по поводу резолюции, которая опередит, как будут проходить слушания по процедуре импичмента Дональда Трампа.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Общество
Бутина вернулась в родной Барнаул
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своих ошибках
Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс признались в своем непрофессионализме и в том, что они были не готовы экранизировать подобную масштабную сагу, передает журнал Vanity Fair.
Здоровье
Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Авто
В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport
Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
Футбол
Бэйл уехал в Лондон вместо подготовки к следующему матчу «Реала»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с «Леганесом» в чемпионате Испании.
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота
Футбол
Буффон рассказал о причинах своего перехода в ПСЖ
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах, по которым он около года назад перешел в «Пари Сен-Жермен».Я перешел в ПСЖ, поскольку не мог сказать «нет» проекту парижан.
Наука
Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг
Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.
Политика
Ставленник губернатора обещает не менять состав правительства Камчатки
Действующий глава Елизовского района Камчатки Роман Василевский, которого называют вероятным новым председателем краевого правительства, заявил, что не намерен кардинально менять кадровый состав региональной власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.