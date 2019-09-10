Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков. Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка. До этого перевод на карту Сбербанка можно было сделать только через приложение банка, с чьей карты списываются средства.

Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Гаджеты В Китае стартовали продажи «умного» телевизора Redmi TV Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.

Футбол ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика» Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой.

Шоу-бизнес Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.

Армия и оружие К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Происшествия В аэропорту Новосибирска задержан рейс из-за неисправности самолета Рейс из Новосибирска в Москву авиакомпании «Глобус» отложен из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили РБК в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Экономика Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков» Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.

Общество Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.

Происшествия В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу, ученика поймали полицейские, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Космос Очевидец запечатлел НЛО над островом в Индийском океане Еще один инопланетный корабль заметили над островом Маврикий в западной части Индийского океана.

Политика Почти 30 генералов и полковников уволил Путин От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Общество Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

Волейбол Стал известен состав сборной России по волейболу на чемпионат Европы Отмечается, что 10 сентября мужская сборная России вылетела в Любляну (Словения) для участия в финальном турнире чемпионата Европы 2019 года.

Авто Hyundai Creta получила спецверсию Creta Rock Edition Российские дилеры компании Hyundai стали продавать лимитированную серию компактного кроссовера Hyundai Creta - Rock Edition.

Происшествия В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке проверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.