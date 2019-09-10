Экономика
РБКСбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков. Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка. До этого перевод на карту Сбербанка можно было сделать только через приложение банка, с чьей карты списываются средства.
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Сбербанк разрешил пополнять карты с карт других банков через мобильное приложение
Коммерсантъвчера в 04:48
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 03:56, Вашингтон
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