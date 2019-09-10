Экономика

РБКРБКСбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков. Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка. До этого перевод на карту Сбербанка можно было сделать только через приложение банка, с чьей карты списываются средства.
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Теперь можно пополнять карты Сбербанка с карт других банков через мобильное приложение

Байкал2403:37

Сбербанк запустил переводы с карт других банков через «Сбербанк Онлайн»

Банки.ру03:35

Эксперт оценил новый сервис Сбербанка по пополнению карт

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